28 мая 2023
27 мая 2023

Свердловский учитель захотел на фронт СВО, чтобы отомстить за погибших учеников

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Перед тем, как отправиться в зону СВО, учитель пройдет подготовку в Чечне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Учитель рисования из Красноуфимска (Свердловская область) Алексей Шевкунов захотел отправиться на фронт спецоперации на Украине, чтобы отомстить за погибших учеников. Об этом свердловчанин заявил в эфире телеканала.

«Я должен отомстить за своих учеников. Я слышал, как рыдали их матери. Для меня это двойная боль. Поэтому я не смог остаться в стороне», — заявил Алексей Шевкунов в эфире телеканала «Россия 1».

Перед тем, как отправиться на фронт СВО, свердловский учитель поехал обучаться в Российский университет спецназа (РУС) в Чечню. Идея создания такого учебного заведения принадлежит главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В РУС готовят добровольцев для участия в спецоперации.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Учитель рисования из Красноуфимска (Свердловская область) Алексей Шевкунов захотел отправиться на фронт спецоперации на Украине, чтобы отомстить за погибших учеников. Об этом свердловчанин заявил в эфире телеканала. «Я должен отомстить за своих учеников. Я слышал, как рыдали их матери. Для меня это двойная боль. Поэтому я не смог остаться в стороне», — заявил Алексей Шевкунов в эфире телеканала «Россия 1». Перед тем, как отправиться на фронт СВО, свердловский учитель поехал обучаться в Российский университет спецназа (РУС) в Чечню. Идея создания такого учебного заведения принадлежит главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В РУС готовят добровольцев для участия в спецоперации. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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