Свердловский учитель захотел на фронт СВО, чтобы отомстить за погибших учеников

Учитель рисования из Красноуфимска (Свердловская область) Алексей Шевкунов захотел отправиться на фронт спецоперации на Украине, чтобы отомстить за погибших учеников. Об этом свердловчанин заявил в эфире телеканала.
«Я должен отомстить за своих учеников. Я слышал, как рыдали их матери. Для меня это двойная боль. Поэтому я не смог остаться в стороне», — заявил Алексей Шевкунов в эфире телеканала «Россия 1».
Перед тем, как отправиться на фронт СВО, свердловский учитель поехал обучаться в Российский университет спецназа (РУС) в Чечню. Идея создания такого учебного заведения принадлежит главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В РУС готовят добровольцев для участия в спецоперации.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.