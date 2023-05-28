Свердловский учитель захотел на фронт СВО, чтобы отомстить за погибших учеников

29 мая 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Перед тем, как отправиться в зону СВО, учитель пройдет подготовку в Чечне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Учитель рисования из Красноуфимска (Свердловская область) Алексей Шевкунов захотел отправиться на фронт спецоперации на Украине, чтобы отомстить за погибших учеников. Об этом свердловчанин заявил в эфире телеканала. «Я должен отомстить за своих учеников. Я слышал, как рыдали их матери. Для меня это двойная боль. Поэтому я не смог остаться в стороне», — заявил Алексей Шевкунов в эфире телеканала «Россия 1». Перед тем, как отправиться на фронт СВО, свердловский учитель поехал обучаться в Российский университет спецназа (РУС) в Чечню. Идея создания такого учебного заведения принадлежит главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В РУС готовят добровольцев для участия в спецоперации. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Учитель рисования из Красноуфимска (Свердловская область) Алексей Шевкунов захотел отправиться на фронт спецоперации на Украине, чтобы отомстить за погибших учеников. Об этом свердловчанин заявил в эфире телеканала. «Я должен отомстить за своих учеников. Я слышал, как рыдали их матери. Для меня это двойная боль. Поэтому я не смог остаться в стороне», — заявил Алексей Шевкунов в эфире телеканала «Россия 1». Перед тем, как отправиться на фронт СВО, свердловский учитель поехал обучаться в Российский университет спецназа (РУС) в Чечню. Идея создания такого учебного заведения принадлежит главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В РУС готовят добровольцев для участия в спецоперации. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.