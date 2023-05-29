Путин освободил семьи с двумя детьми от уплаты одного налога

29 мая 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает семьи с двумя и более детьми от НДФЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин одобрил закон, который освобождает семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), когда они продают земельный участок и расположенные на нем хозяйственные постройки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «От уплаты НДФЛ освобождаются семьи, где воспитываются двое и более детей до 18 лет, при продаже ими земельного участка и расположенных на нем хозяйственных строений и сооружений», — сообщается в документе . Подчеркивается, что сохраненные средства нужно потратить в этом же году на покупку другой жилой недвижимости и не использовать в предпринимательской деятельности. Ранее такая норма распространялась только на продажу квартиры или дома. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Льготы распространяются на доходы, которые начинаются с налогового периода 2023 года.

Президент России Владимир Путин одобрил закон, который освобождает семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), когда они продают земельный участок и расположенные на нем хозяйственные постройки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «От уплаты НДФЛ освобождаются семьи, где воспитываются двое и более детей до 18 лет, при продаже ими земельного участка и расположенных на нем хозяйственных строений и сооружений», — сообщается в документе. Подчеркивается, что сохраненные средства нужно потратить в этом же году на покупку другой жилой недвижимости и не использовать в предпринимательской деятельности. Ранее такая норма распространялась только на продажу квартиры или дома. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Льготы распространяются на доходы, которые начинаются с налогового периода 2023 года.