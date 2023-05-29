Путин освободил семьи с двумя детьми от уплаты одного налога

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает семьи с двумя и более детьми от НДФЛ Фото:

Президент России Владимир Путин одобрил закон, который освобождает семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), когда они продают земельный участок и расположенные на нем хозяйственные постройки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«От уплаты НДФЛ освобождаются семьи, где воспитываются двое и более детей до 18 лет, при продаже ими земельного участка и расположенных на нем хозяйственных строений и сооружений», — сообщается в документе. Подчеркивается, что сохраненные средства нужно потратить в этом же году на покупку другой жилой недвижимости и не использовать в предпринимательской деятельности.

Ранее такая норма распространялась только на продажу квартиры или дома. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Льготы распространяются на доходы, которые начинаются с налогового периода 2023 года.

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Президент России Владимир Путин одобрил закон, который освобождает семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), когда они продают земельный участок и расположенные на нем хозяйственные постройки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «От уплаты НДФЛ освобождаются семьи, где воспитываются двое и более детей до 18 лет, при продаже ими земельного участка и расположенных на нем хозяйственных строений и сооружений», — сообщается в документе. Подчеркивается, что сохраненные средства нужно потратить в этом же году на покупку другой жилой недвижимости и не использовать в предпринимательской деятельности. Ранее такая норма распространялась только на продажу квартиры или дома. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Льготы распространяются на доходы, которые начинаются с налогового периода 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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