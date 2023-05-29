В Свердловской области продлили предупреждение о смоге

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Ресторан Panorama ASP. Екатеринбург, смог, панорама города
Из-за безветренной погоды в регионе продержится смог Фото:

Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей будут до 3 июня, сообщает «Уральский гидрометцентр» на официальном сайте.

«С 20:00 29 мая до 20:00 3 июня сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков.

Также в Свердловской области объявили штормовое предупреждение. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, температура до 28 градусов.

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Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей будут до 3 июня, сообщает «Уральский гидрометцентр» на официальном сайте. «С 20:00 29 мая до 20:00 3 июня сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков. Также в Свердловской области объявили штормовое предупреждение. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, температура до 28 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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