В Свердловской области продлили предупреждение о смоге

Из-за безветренной погоды в регионе продержится смог Фото: Размик Закарян © URA.RU

Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей будут до 3 июня, сообщает «Уральский гидрометцентр» на официальном сайте.

«С 20:00 29 мая до 20:00 3 июня сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков.

Также в Свердловской области объявили штормовое предупреждение. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, температура до 28 градусов.