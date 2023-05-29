В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога

В Киеве звучит воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По всей Киевский области объявлена воздушная тревога. Это следует из онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги в Киевской области и Киеве прозвучал в 16.55 по московскому времени. Спустя минуту тревогу объявили и в Черниговской, согласно данным онлайн-карт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев повергся самой крупной атаке в ночь на 28 мая. Он отметил, что 54 беспилотника одновременно наносили удары.
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