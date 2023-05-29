В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога

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Украина, архив, киев, киево печерская лавра
В Киеве звучит воздушная тревога Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По всей Киевский области объявлена воздушная тревога. Это следует из онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги в Киевской области и Киеве прозвучал в 16.55 по московскому времени. Спустя минуту тревогу объявили и в Черниговской, согласно данным онлайн-карт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев повергся самой крупной атаке в ночь на 28 мая. Он отметил, что 54 беспилотника одновременно наносили удары.

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По всей Киевский области объявлена воздушная тревога. Это следует из онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Киевской области и Киеве прозвучал в 16.55 по московскому времени. Спустя минуту тревогу объявили и в Черниговской, согласно данным онлайн-карт. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев повергся самой крупной атаке в ночь на 28 мая. Он отметил, что 54 беспилотника одновременно наносили удары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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