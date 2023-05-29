В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога 29 мая 2023 в 19:10 Размер текста - 17 + В Киеве звучит воздушная тревога Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По всей Киевский области объявлена воздушная тревога. Это следует из онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Киевской области и Киеве прозвучал в 16.55 по московскому времени. Спустя минуту тревогу объявили и в Черниговской, согласно данным онлайн-карт. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев повергся самой крупной атаке в ночь на 28 мая. Он отметил, что 54 беспилотника одновременно наносили удары. По всей Киевский области объявлена воздушная тревога. Это следует из онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Киевской области и Киеве прозвучал в 16.55 по московскому времени. Спустя минуту тревогу объявили и в Черниговской, согласно данным онлайн-карт. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев повергся самой крупной атаке в ночь на 28 мая. Он отметил, что 54 беспилотника одновременно наносили удары. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям