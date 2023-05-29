В Екатеринбурге избавляются от кафе, в котором делают ногти. Фото

30 мая 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Кафе в балийском стиле готовы отдать за 3,3 млн рублей (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу авторское кафе Shanti в балийском стиле, внутри которого находится маникюрный салон, приносящий дополнительную прибыль. Об этом сообщают представители заведения в своих социальных сетях. «Мы планируем расширяться и, в связи с этим, продаем свое излюбленное заведение Shanti в самом сердце города рядом с центральной набережной», — сообщают владельцы кафе. При этом бизнес стабильно функционирует более двух с половиной лет. За 3,3 млн рублей покупателю достанется оборудованная кухня, бар, гостевой санузел, зал с мебелью, видеонаблюдение, чтобы контролировать бизнес удаленно, и небольшой маникюрный салон, который дает дополнительно прибыль с аренды или с самой деятельности. Основное меню состоит из кофе, согревающих чаев, авторских напитков и десертов. Ранее в Екатеринбурге предлагали взять в аренду ресторан с видом на кладбище. Помещение готовы отдать за 250 тысяч рублей. Фото: сайт «Авито Недвижимость» Фото: сайт «Авито Недвижимость» Фото: сайт «Авито Недвижимость»

В Екатеринбурге выставили на продажу авторское кафе Shanti в балийском стиле, внутри которого находится маникюрный салон, приносящий дополнительную прибыль. Об этом сообщают представители заведения в своих социальных сетях. «Мы планируем расширяться и, в связи с этим, продаем свое излюбленное заведение Shanti в самом сердце города рядом с центральной набережной», — сообщают владельцы кафе. При этом бизнес стабильно функционирует более двух с половиной лет. За 3,3 млн рублей покупателю достанется оборудованная кухня, бар, гостевой санузел, зал с мебелью, видеонаблюдение, чтобы контролировать бизнес удаленно, и небольшой маникюрный салон, который дает дополнительно прибыль с аренды или с самой деятельности. Основное меню состоит из кофе, согревающих чаев, авторских напитков и десертов. Ранее в Екатеринбурге предлагали взять в аренду ресторан с видом на кладбище. Помещение готовы отдать за 250 тысяч рублей.