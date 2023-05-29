В Перми экзотические тараканы устроят гонку в честь праздника

В пермском зоопарке пройдет забег тараканов

30 мая 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Экзотические тараканы будут соревноваться за звание чемпиона зоопарка Фото: Алексей Колчин © URA.RU Пермский зоопарк анонсировал развлекательную программу на День защиты детей, который отмечается 1 июня. Гостей ожидают показательные кормления животных, мастер-классы и спринтерская гонка экзотических тараканов. «Начнутся мероприятия в 12:00 с детского дворика. Там желающим сделают летний аквагрим. В 13:00 состоится мастер-класс „Летние поделки“. Там же в 14:00 пройдут „Тараканьи бега“ — спринтерская гонка экзотических тараканов», — рассказали в пресс-службе МАУК «Пермский зоопарк». Праздничную программу продолжат показательные кормления птиц, рысей, тигрицы, львов, пумы и приматов. В 15:30 на главной площади пройдет конкурс рисунка. Закончится праздник танцевальным флешмобом «По-пермски». Чтобы посетить мероприятия, необходимо купить билет в зоопарк. Стоимость взрослого билета — 350 рублей, детского — 200 рублей, дети возрастом до четырех лет проходят бесплатно.

Пермский зоопарк анонсировал развлекательную программу на День защиты детей, который отмечается 1 июня. Гостей ожидают показательные кормления животных, мастер-классы и спринтерская гонка экзотических тараканов. «Начнутся мероприятия в 12:00 с детского дворика. Там желающим сделают летний аквагрим. В 13:00 состоится мастер-класс „Летние поделки“. Там же в 14:00 пройдут „Тараканьи бега“ — спринтерская гонка экзотических тараканов», — рассказали в пресс-службе МАУК «Пермский зоопарк». Праздничную программу продолжат показательные кормления птиц, рысей, тигрицы, львов, пумы и приматов. В 15:30 на главной площади пройдет конкурс рисунка. Закончится праздник танцевальным флешмобом «По-пермски». Чтобы посетить мероприятия, необходимо купить билет в зоопарк. Стоимость взрослого билета — 350 рублей, детского — 200 рублей, дети возрастом до четырех лет проходят бесплатно.