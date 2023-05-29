В Перми экзотические тараканы устроят гонку в честь праздника

Пермский зоопарк анонсировал развлекательную программу на День защиты детей, который отмечается 1 июня. Гостей ожидают показательные кормления животных, мастер-классы и спринтерская гонка экзотических тараканов.
«Начнутся мероприятия в 12:00 с детского дворика. Там желающим сделают летний аквагрим. В 13:00 состоится мастер-класс „Летние поделки“. Там же в 14:00 пройдут „Тараканьи бега“ — спринтерская гонка экзотических тараканов», — рассказали в пресс-службе МАУК «Пермский зоопарк».
Праздничную программу продолжат показательные кормления птиц, рысей, тигрицы, львов, пумы и приматов. В 15:30 на главной площади пройдет конкурс рисунка. Закончится праздник танцевальным флешмобом «По-пермски». Чтобы посетить мероприятия, необходимо купить билет в зоопарк. Стоимость взрослого билета — 350 рублей, детского — 200 рублей, дети возрастом до четырех лет проходят бесплатно.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.