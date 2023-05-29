29 мая 2023

В Перми экзотические тараканы устроят гонку в честь праздника

В пермском зоопарке пройдет забег тараканов
© Служба новостей «URA.RU»
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«Запрещенная вечеринка» издательского дома «Банзай» г. Екатеринбург, мадагаскарский таракан, тараканьи бега
Экзотические тараканы будут соревноваться за звание чемпиона зоопарка Фото:

Пермский зоопарк анонсировал развлекательную программу на День защиты детей, который отмечается 1 июня. Гостей ожидают показательные кормления животных, мастер-классы и спринтерская гонка экзотических тараканов.

«Начнутся мероприятия в 12:00 с детского дворика. Там желающим сделают летний аквагрим. В 13:00 состоится мастер-класс „Летние поделки“. Там же в 14:00 пройдут „Тараканьи бега“ — спринтерская гонка экзотических тараканов», — рассказали в пресс-службе МАУК «Пермский зоопарк».

Праздничную программу продолжат показательные кормления птиц, рысей, тигрицы, львов, пумы и приматов. В 15:30 на главной площади пройдет конкурс рисунка. Закончится праздник танцевальным флешмобом «По-пермски». Чтобы посетить мероприятия, необходимо купить билет в зоопарк. Стоимость взрослого билета — 350 рублей, детского — 200 рублей, дети возрастом до четырех лет проходят бесплатно.

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Пермский зоопарк анонсировал развлекательную программу на День защиты детей, который отмечается 1 июня. Гостей ожидают показательные кормления животных, мастер-классы и спринтерская гонка экзотических тараканов. «Начнутся мероприятия в 12:00 с детского дворика. Там желающим сделают летний аквагрим. В 13:00 состоится мастер-класс „Летние поделки“. Там же в 14:00 пройдут „Тараканьи бега“ — спринтерская гонка экзотических тараканов», — рассказали в пресс-службе МАУК «Пермский зоопарк». Праздничную программу продолжат показательные кормления птиц, рысей, тигрицы, львов, пумы и приматов. В 15:30 на главной площади пройдет конкурс рисунка. Закончится праздник танцевальным флешмобом «По-пермски». Чтобы посетить мероприятия, необходимо купить билет в зоопарк. Стоимость взрослого билета — 350 рублей, детского — 200 рублей, дети возрастом до четырех лет проходят бесплатно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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