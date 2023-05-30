Пригожин подготовил проект о смертной казни за военные преступления

30 мая 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин подготовит проект по смертной казни за военные преступления Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России необходимо ввести смертную казнь за военные преступления. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на презентации нового проекта «ЧВК „Вагнер“, Второй фронт» в Екатеринбурге. «Наказание за военные преступления надо серьезно ужесточать. Я уже написал определенный ряд документов, которые еще не отправлял по инстанциям», — заявил Евгений Пригожин. Он считает, что задачи СВО будут сразу достигнуты после введения этого закона. Пригожин заявил, что он согласен с политикой, которую проводил Иосиф Сталин. По словам основателя ЧВК «Вагнер», смертная казнь должна быть только в военных условиях. Ранее Пригожин заявлял о необходимости смертной казни для «врагов вроде Дарьи Треповой». «Борьба с врагами должна быть абсолютно беспощадной», — сказал Пригожин, передает агентство Life . Дарья Трепова устроила теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Это произошло 2 апреля в результате взрыва в кафе «Стрит-бар», где пострадали также 40 человек. 4 апреля Трепову арестовал Басманный суд Москвы пo делу о теракте. Она принесла в кафе статуэтку с взрывным устройством внутри. По ее словам, она выполняла указания украинских спецслужб.

В России необходимо ввести смертную казнь за военные преступления. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на презентации нового проекта «ЧВК „Вагнер“, Второй фронт» в Екатеринбурге. «Наказание за военные преступления надо серьезно ужесточать. Я уже написал определенный ряд документов, которые еще не отправлял по инстанциям», — заявил Евгений Пригожин. Он считает, что задачи СВО будут сразу достигнуты после введения этого закона. Пригожин заявил, что он согласен с политикой, которую проводил Иосиф Сталин. По словам основателя ЧВК «Вагнер», смертная казнь должна быть только в военных условиях. Ранее Пригожин заявлял о необходимости смертной казни для «врагов вроде Дарьи Треповой». «Борьба с врагами должна быть абсолютно беспощадной», — сказал Пригожин, передает агентство Life. Дарья Трепова устроила теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Это произошло 2 апреля в результате взрыва в кафе «Стрит-бар», где пострадали также 40 человек. 4 апреля Трепову арестовал Басманный суд Москвы пo делу о теракте. Она принесла в кафе статуэтку с взрывным устройством внутри. По ее словам, она выполняла указания украинских спецслужб.