30 мая 2023

В Екатеринбурге подросток распылил перцовый баллончик в охранника KFC. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по дворам, с целью закрасить незаконную рекламу наркотиков. Сургут, краска, баллончик с краской
Подросток распылил перцовый баллончик в охранника фастфуда Фото:

В Екатеринбурге подросток после конфликта с охранником ресторана KFC на улице Вайнера, 8 распылил в лицо оппоненту перцовый баллончик. Информация об этом появилась в соцсети.

«Между подростками и охранником случился конфликт. В результате подросток направил струю из перцового баллона в лицо охранника», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая, о причине конфликта в соцсети не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу на момент публикации новости ответ не был получен.

В Екатеринбурге возле цирка неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо одному из участников маскарада. В соцсети сообщили, что нападавший скрылся с места происшествия.

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В Екатеринбурге подросток после конфликта с охранником ресторана KFC на улице Вайнера, 8 распылил в лицо оппоненту перцовый баллончик. Информация об этом появилась в соцсети. «Между подростками и охранником случился конфликт. В результате подросток направил струю из перцового баллона в лицо охранника», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая, о причине конфликта в соцсети не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу на момент публикации новости ответ не был получен. В Екатеринбурге возле цирка неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо одному из участников маскарада. В соцсети сообщили, что нападавший скрылся с места происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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