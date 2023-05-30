В Екатеринбурге подросток распылил перцовый баллончик в охранника KFC. Видео

31 мая 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Подросток распылил перцовый баллончик в охранника фастфуда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге подросток после конфликта с охранником ресторана KFC на улице Вайнера, 8 распылил в лицо оппоненту перцовый баллончик. Информация об этом появилась в соцсети. «Между подростками и охранником случился конфликт. В результате подросток направил струю из перцового баллона в лицо охранника», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая, о причине конфликта в соцсети не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу на момент публикации новости ответ не был получен. В Екатеринбурге возле цирка неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо одному из участников маскарада. В соцсети сообщили, что нападавший скрылся с места происшествия.

В Екатеринбурге подросток после конфликта с охранником ресторана KFC на улице Вайнера, 8 распылил в лицо оппоненту перцовый баллончик. Информация об этом появилась в соцсети. «Между подростками и охранником случился конфликт. В результате подросток направил струю из перцового баллона в лицо охранника», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая, о причине конфликта в соцсети не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу на момент публикации новости ответ не был получен. В Екатеринбурге возле цирка неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо одному из участников маскарада. В соцсети сообщили, что нападавший скрылся с места происшествия.