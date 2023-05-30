30 мая 2023

Синоптик Пулин предсказал свердловчанам дожди и грозы в начале лета

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Концерт Macan и Вани Дмитриенко на открытие сезона скейт-парка RCC Extreme. Екатеринбург, зонтик, дождь
С 1 июня в Свердловской области ожидаются дожди и грозы, заявил синоптик Фото:

В Свердловскую область с 1 июня придет холодный фронт с дождем и грозами. Об этом заявил Алексей Пулин.

«В четверг 1 июня с запада на Средний Урал начнется очередное поступление более холодной воздушной массы. Однако, холодный фронт пройдет через Свердловскую область не ночью, как было накануне, а днем. В результате регион получит хорошие шансы на дожди и грозы», — написал Алексей Пулин в своем telegram-канале.

По словам синоптика, в Свердловской области 31 мая ожидается температура от 30 до 32 градусов тепла. В Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность и слабый день с температурой от 29 до 31 тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что на Свердловскую область надвигается шторм. С 30 мая по 1 июня в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду.

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В Свердловскую область с 1 июня придет холодный фронт с дождем и грозами. Об этом заявил Алексей Пулин. «В четверг 1 июня с запада на Средний Урал начнется очередное поступление более холодной воздушной массы. Однако, холодный фронт пройдет через Свердловскую область не ночью, как было накануне, а днем. В результате регион получит хорошие шансы на дожди и грозы», — написал Алексей Пулин в своем telegram-канале. По словам синоптика, в Свердловской области 31 мая ожидается температура от 30 до 32 градусов тепла. В Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность и слабый день с температурой от 29 до 31 тепла. Ранее URA.RU сообщало, что на Свердловскую область надвигается шторм. С 30 мая по 1 июня в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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