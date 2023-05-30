Синоптик Пулин предсказал свердловчанам дожди и грозы в начале лета

В Свердловскую область с 1 июня придет холодный фронт с дождем и грозами. Об этом заявил Алексей Пулин.
«В четверг 1 июня с запада на Средний Урал начнется очередное поступление более холодной воздушной массы. Однако, холодный фронт пройдет через Свердловскую область не ночью, как было накануне, а днем. В результате регион получит хорошие шансы на дожди и грозы», — написал Алексей Пулин в своем telegram-канале.
По словам синоптика, в Свердловской области 31 мая ожидается температура от 30 до 32 градусов тепла. В Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность и слабый день с температурой от 29 до 31 тепла.
Ранее URA.RU сообщало, что на Свердловскую область надвигается шторм. С 30 мая по 1 июня в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду.
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