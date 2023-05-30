Синоптик Пулин предсказал свердловчанам дожди и грозы в начале лета

31 мая 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

С 1 июня в Свердловской области ожидаются дожди и грозы, заявил синоптик Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловскую область с 1 июня придет холодный фронт с дождем и грозами. Об этом заявил Алексей Пулин. «В четверг 1 июня с запада на Средний Урал начнется очередное поступление более холодной воздушной массы. Однако, холодный фронт пройдет через Свердловскую область не ночью, как было накануне, а днем. В результате регион получит хорошие шансы на дожди и грозы», — написал Алексей Пулин в своем telegram-канале. По словам синоптика, в Свердловской области 31 мая ожидается температура от 30 до 32 градусов тепла. В Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность и слабый день с температурой от 29 до 31 тепла. Ранее URA.RU сообщало, что на Свердловскую область надвигается шторм. С 30 мая по 1 июня в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду.

В Свердловскую область с 1 июня придет холодный фронт с дождем и грозами. Об этом заявил Алексей Пулин. «В четверг 1 июня с запада на Средний Урал начнется очередное поступление более холодной воздушной массы. Однако, холодный фронт пройдет через Свердловскую область не ночью, как было накануне, а днем. В результате регион получит хорошие шансы на дожди и грозы», — написал Алексей Пулин в своем telegram-канале. По словам синоптика, в Свердловской области 31 мая ожидается температура от 30 до 32 градусов тепла. В Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность и слабый день с температурой от 29 до 31 тепла. Ранее URA.RU сообщало, что на Свердловскую область надвигается шторм. С 30 мая по 1 июня в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду.