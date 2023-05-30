В Перми увековечат память солдат, погибших на СВО

31 мая 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Табличку установят на мемориале «Солдат России» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэрия Перми установит памятную табличку, посвященную погибшим на спецоперации военнослужащим РФ. Табличку установят на одном из мемориалов города, таким образом власти увековечат память погибших военнослужащих. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале. «Установить памятную табличку планируется на мемориале „Солдат России“, расположенном на бульваре им. Советской Армии. Этот мемориал является собирательным образом всех солдат, погибших при защите Отечества на территории нашей родины и территориях других государств», — сообщает мэрия. Решение было принято общественным советом по топонимике при главе Перми Алексее Демкине. Также в обществе приняли еще ряд решений, касающихся увековечивания памяти выдающихся людей. На Аллее Доблести и Славы установят памятную плиту, посвященную Давиду Гальперину, доктору технических наук и главному инженеру Пермского порохового завода во время Великой Отечественной войны. Детской музыкальной школе №1 присвоят имя композитора и дирижера Арама Хачатуряна, новой улице в Мотовилихинском районе Перми присвоят имя рудопромышленника и соратника одного из основателей города Перми Вильгельма де Геннина Тасима Маметова, одной из улиц Свердловского района присвоят имя российского государственного деятеля, контр-адмирала Дмитрия Максутова. Также остановку «Авиаучилище» на улице Карпинского переименуют в «Пермский институт ФСИН России». Российские военнослужащие участвуют в спецоперации на территории Донбасса и Украины с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин, который назвал главной целью спецоперации защиту жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Перми установит памятную табличку, посвященную погибшим на спецоперации военнослужащим РФ. Табличку установят на одном из мемориалов города, таким образом власти увековечат память погибших военнослужащих. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале. «Установить памятную табличку планируется на мемориале „Солдат России“, расположенном на бульваре им. Советской Армии. Этот мемориал является собирательным образом всех солдат, погибших при защите Отечества на территории нашей родины и территориях других государств», — сообщает мэрия. Решение было принято общественным советом по топонимике при главе Перми Алексее Демкине. Также в обществе приняли еще ряд решений, касающихся увековечивания памяти выдающихся людей. На Аллее Доблести и Славы установят памятную плиту, посвященную Давиду Гальперину, доктору технических наук и главному инженеру Пермского порохового завода во время Великой Отечественной войны. Детской музыкальной школе №1 присвоят имя композитора и дирижера Арама Хачатуряна, новой улице в Мотовилихинском районе Перми присвоят имя рудопромышленника и соратника одного из основателей города Перми Вильгельма де Геннина Тасима Маметова, одной из улиц Свердловского района присвоят имя российского государственного деятеля, контр-адмирала Дмитрия Максутова. Также остановку «Авиаучилище» на улице Карпинского переименуют в «Пермский институт ФСИН России». Российские военнослужащие участвуют в спецоперации на территории Донбасса и Украины с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин, который назвал главной целью спецоперации защиту жителей Донбасса.