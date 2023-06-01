Силовики рассказали о попытках вызвать панику среди свердловчан

Антитеррористическая комиссия Урала: у свердловчан пытаются сформировать панические настроения
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Вероятной целью авторов сообщений является вызвать тревогу и панику у людей (архивное фото) Фото:

В Свердловской области замечены активные попытки неизвестных лиц сформировать панические настроения у жителей региона. Об этом сообщает telegram-канал «Антитеррористическая комиссия Урала».

«В Свердловской области фиксируются активные информационные действия по формированию панических настроений у жителей региона. Сегодня группой лиц в социальных сетях активно продвигается сообщение о том, что „Белгородская область не справляется с эвакуацией 40 тысяч человек и срочно нуждается помощи других регионов“», — говорится в сообщении канала.

Там подчеркнули, что информация лживая, и со стороны белгородцев официальных обращений о помощи к свердловчанам не поступало. По информации «Антитеррористической комиссия Урала», авторы тревожной информации таким образом пытаются вызвать панику среди жителей региона. «Авторы уже установлены, проводится проверка на их причастность к другим подобным акциям», — говорится в посте.

Ранее «Антитеррористическая комиссия Урала» раскрыла, как украинские спецслужбы вербуют свердловчан. Они массово рассылают сообщения с предложениями о дополнительном заработке через соцсети и мессенджеры.

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В Свердловской области замечены активные попытки неизвестных лиц сформировать панические настроения у жителей региона. Об этом сообщает telegram-канал «Антитеррористическая комиссия Урала». «В Свердловской области фиксируются активные информационные действия по формированию панических настроений у жителей региона. Сегодня группой лиц в социальных сетях активно продвигается сообщение о том, что „Белгородская область не справляется с эвакуацией 40 тысяч человек и срочно нуждается помощи других регионов“», — говорится в сообщении канала. Там подчеркнули, что информация лживая, и со стороны белгородцев официальных обращений о помощи к свердловчанам не поступало. По информации «Антитеррористической комиссия Урала», авторы тревожной информации таким образом пытаются вызвать панику среди жителей региона. «Авторы уже установлены, проводится проверка на их причастность к другим подобным акциям», — говорится в посте. Ранее «Антитеррористическая комиссия Урала» раскрыла, как украинские спецслужбы вербуют свердловчан. Они массово рассылают сообщения с предложениями о дополнительном заработке через соцсети и мессенджеры.
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