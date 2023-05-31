Украинские спецслужбы ищут тех, кто готов совершить теракты и диверсии на территории России, в мессенджерах. Они отправляют массовые рассылки и обещают заработок, сообщается в telegram-канале «Антитеррористическая комиссия Урала».
«Украинские спецслужбы массово рассылают сообщения с предложениями о дополнительном заработке потенциальным террористам через социальные сети и мессенджеры. При проявлении интереса собеседника начинают обрабатывать как потенциального исполнителя противоправных акций, начиная с мелких хулиганских действий», — говорится в сообщении.
Свердловчан призывают быть бдительными и не вестись на подобные провокации, так как наказание предусмотрено серьезное — вплоть до пожизненного лишения свободы. Всего, начиная с 2022 года, в Свердловской и Тюменской областях были задержаны 20 человек, намеревавшихся совершить теракты. Эти люди составляли восемь диверсионно-разведывательных групп. Против членов группировок возбуждено 13 уголовных дел. Один из диверсантов планировал атаковать самодельными ракетами «Уралвагонзавод», где делают танки для Минобороны.
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