В Перми ищут инвестора, который вложит 400 тысяч в новый роллердром

В Перми ведется поиск инвестора для открытия нового роллердрома. Сумма необходимых на запуск проекта инвестиций — 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в администрации школы роликов «РоликON».
«Общая стоимость ремонтных работ и закупа минимального количества мебели — 800 тысяч рублей. Недостающая сумма — 400 тысяч рублей. Продавать долю партнерам нам не интересно, потому что прибыль с роллерспорта не такая высокая. Мы ищем человека, готового дать займ под процент на пару лет», — рассказал представитель школы роликов корреспонденту агентства.
Помещение под новый роллердром уже нашли. Оно находится по адресу ул. Танкистов, 11. Площадь — 400 квадратных метров. Из них чуть больше половины займет поле для катания. По сравнению с роллердромом «Планета» в ТЦ «Разгуляй», который закрылся в конце мая, новое помещение в два раза меньше, отмечают в роллершколе. В новом роллердроме планируют не только проводить тренировки, но также устраивать массовые катания и праздники.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.