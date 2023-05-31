31 мая 2023

В Перми ищут инвестора, который вложит 400 тысяч в новый роллердром

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект "Лыжи мечты", интервью с Натальей Белоголовцевой. Москва, дети, лыжи мечты, роллердром, ролики, обучение катанию
На новой площадке будут проводить не только тренировки, но и массовые катания Фото:

В Перми ведется поиск инвестора для открытия нового роллердрома. Сумма необходимых на запуск проекта инвестиций — 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в администрации школы роликов «РоликON».

«Общая стоимость ремонтных работ и закупа минимального количества мебели — 800 тысяч рублей. Недостающая сумма — 400 тысяч рублей. Продавать долю партнерам нам не интересно, потому что прибыль с роллерспорта не такая высокая. Мы ищем человека, готового дать займ под процент на пару лет», — рассказал представитель школы роликов корреспонденту агентства.

Помещение под новый роллердром уже нашли. Оно находится по адресу ул. Танкистов, 11. Площадь — 400 квадратных метров. Из них чуть больше половины займет поле для катания. По сравнению с роллердромом «Планета» в ТЦ «Разгуляй», который закрылся в конце мая, новое помещение в два раза меньше, отмечают в роллершколе. В новом роллердроме планируют не только проводить тренировки, но также устраивать массовые катания и праздники.

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В Перми ведется поиск инвестора для открытия нового роллердрома. Сумма необходимых на запуск проекта инвестиций — 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в администрации школы роликов «РоликON». «Общая стоимость ремонтных работ и закупа минимального количества мебели — 800 тысяч рублей. Недостающая сумма — 400 тысяч рублей. Продавать долю партнерам нам не интересно, потому что прибыль с роллерспорта не такая высокая. Мы ищем человека, готового дать займ под процент на пару лет», — рассказал представитель школы роликов корреспонденту агентства. Помещение под новый роллердром уже нашли. Оно находится по адресу ул. Танкистов, 11. Площадь — 400 квадратных метров. Из них чуть больше половины займет поле для катания. По сравнению с роллердромом «Планета» в ТЦ «Разгуляй», который закрылся в конце мая, новое помещение в два раза меньше, отмечают в роллершколе. В новом роллердроме планируют не только проводить тренировки, но также устраивать массовые катания и праздники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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