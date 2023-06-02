02 июня 2023

В свердловском городе пройдет «Майская прогулка»

В Сысерти состоится «Майская прогулка» без маршрутов по лесу
© Служба новостей «URA.RU»
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Майская прогулка 2018. Екатеринбург, майская прогулка
На «Майской прогулке» будет доступно два маршрута Фото:

В Сысерти (Свердловская область) пройдет «Майская прогулка». Маршрут будет проходить в городе. Об этом сообщили в администрации Сысертского городского округа.

«Майская прогулка в Сысерти состоится 3 июня, без маршрутов по лесу, но с очень интересной программой по городу. Участникам будет доступно две дистанции: на 7 километров «Изумрудный город» и на 18 километров «Вокруг Сысерти за один день», — рассказали на странице Сысертского ГО «Вконтакте».

Участников на маршрутах будут ожидать герои и персонажи книг, так как темой нынешней прогулки является литература. Регистрация и старт планируется с 9:00 до 12:00. Место сбора — спортивная школа олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова, улица Загородная, 1.

Ранее URA.RU сообщало о переносе ежегодного мероприятия «Майская прогулка» в Екатеринбурге. Причиной переноса стал смог из-за лесных пожаров, окутавший город.

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В Сысерти (Свердловская область) пройдет «Майская прогулка». Маршрут будет проходить в городе. Об этом сообщили в администрации Сысертского городского округа. «Майская прогулка в Сысерти состоится 3 июня, без маршрутов по лесу, но с очень интересной программой по городу. Участникам будет доступно две дистанции: на 7 километров «Изумрудный город» и на 18 километров «Вокруг Сысерти за один день», — рассказали на странице Сысертского ГО «Вконтакте». Участников на маршрутах будут ожидать герои и персонажи книг, так как темой нынешней прогулки является литература. Регистрация и старт планируется с 9:00 до 12:00. Место сбора — спортивная школа олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова, улица Загородная, 1. Ранее URA.RU сообщало о переносе ежегодного мероприятия «Майская прогулка» в Екатеринбурге. Причиной переноса стал смог из-за лесных пожаров, окутавший город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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