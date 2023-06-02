В свердловском городе пройдет «Майская прогулка»

В Сысерти (Свердловская область) пройдет «Майская прогулка». Маршрут будет проходить в городе. Об этом сообщили в администрации Сысертского городского округа.
«Майская прогулка в Сысерти состоится 3 июня, без маршрутов по лесу, но с очень интересной программой по городу. Участникам будет доступно две дистанции: на 7 километров «Изумрудный город» и на 18 километров «Вокруг Сысерти за один день», — рассказали на странице Сысертского ГО «Вконтакте».
Участников на маршрутах будут ожидать герои и персонажи книг, так как темой нынешней прогулки является литература. Регистрация и старт планируется с 9:00 до 12:00. Место сбора — спортивная школа олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова, улица Загородная, 1.
Ранее URA.RU сообщало о переносе ежегодного мероприятия «Майская прогулка» в Екатеринбурге. Причиной переноса стал смог из-за лесных пожаров, окутавший город.
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