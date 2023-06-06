Источник раскрыл подробности гибели экс-главы свердловской ГИБДД Демина

Полковник Юрий Демин погиб во время строительства бани, сорвавшись с высоты второго этажа
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Пресс-конференция в ТАСС-Урал с главой свердловского ГИБДД Юрием Деминым. Екатеринбург, демин юрий
Полковник Демин был легендой свердловской ГИБДД Фото:

Бывший руководитель управления ГИБДД Свердловской области Юрий Демин погиб во время строительства бани возле своего дома в Верхней Сысерти. Мужчина случайно сорвался со строительных лесов с высоты второго этажа, рассказал URA.RU источник в силовых структурах региона.

«У Демина недавно сгорела баня на его участке в Сысерти. Он ее ремонтировал. В момент трагедии полковник находился на строительных лесах примерно на уровне второго этажа, случайно оступился и упал на каменные плиты. Скорая приехала моментально, но спасти Юрия Алексеевича, к сожалению, не удалось», — рассказал собеседник агентства.

Юрий Демин погиб 4 июня. По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, врачи делали все, чтобы спасти жизнь бывшего полицейского, однако он получил слишком серьезные травмы. Похоронят легендарного полковника, который запомнился свердловчанам своей принципиальностью, 7 июня на Широкореченском кладбище.

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Бывший руководитель управления ГИБДД Свердловской области Юрий Демин погиб во время строительства бани возле своего дома в Верхней Сысерти. Мужчина случайно сорвался со строительных лесов с высоты второго этажа, рассказал URA.RU источник в силовых структурах региона. «У Демина недавно сгорела баня на его участке в Сысерти. Он ее ремонтировал. В момент трагедии полковник находился на строительных лесах примерно на уровне второго этажа, случайно оступился и упал на каменные плиты. Скорая приехала моментально, но спасти Юрия Алексеевича, к сожалению, не удалось», — рассказал собеседник агентства. Юрий Демин погиб 4 июня. По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, врачи делали все, чтобы спасти жизнь бывшего полицейского, однако он получил слишком серьезные травмы. Похоронят легендарного полковника, который запомнился свердловчанам своей принципиальностью, 7 июня на Широкореченском кладбище.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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