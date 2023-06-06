Источник раскрыл подробности гибели экс-главы свердловской ГИБДД Демина

Полковник Юрий Демин погиб во время строительства бани, сорвавшись с высоты второго этажа

Полковник Демин был легендой свердловской ГИБДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший руководитель управления ГИБДД Свердловской области Юрий Демин погиб во время строительства бани возле своего дома в Верхней Сысерти. Мужчина случайно сорвался со строительных лесов с высоты второго этажа, рассказал URA.RU источник в силовых структурах региона.

«У Демина недавно сгорела баня на его участке в Сысерти. Он ее ремонтировал. В момент трагедии полковник находился на строительных лесах примерно на уровне второго этажа, случайно оступился и упал на каменные плиты. Скорая приехала моментально, но спасти Юрия Алексеевича, к сожалению, не удалось», — рассказал собеседник агентства.

Юрий Демин погиб 4 июня. По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, врачи делали все, чтобы спасти жизнь бывшего полицейского, однако он получил слишком серьезные травмы. Похоронят легендарного полковника, который запомнился свердловчанам своей принципиальностью, 7 июня на Широкореченском кладбище.