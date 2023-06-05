В Свердловской области простятся с погибшим экс-начальником УГИБДД Деминым

05 июня 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Юрий Демин погиб 4 июня, упав со строительных лесов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-начальник УГИБДД Свердловской области Юрий Демин будет похоронен 7 июня на Широкореченском кладбище. Об этом URA.RU сообщил начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Прощание с офицером состоится в церкви Ново-Тихвинского женского монастыря, что на улице Зеленая Роща, 1», — сообщил полковник Горелых, выразив соболезнования родными и близким легендарного силовика. Похороны пройдут 7 июня на Широкореченском кладбище, однако время прощания пока согласовывается. Юрий Демин погиб 4 июня, управ со строительных лесов в Верхней Сысерти. Следователи начали проверку инцидента, однако, по предварительной информации, смерть не криминальная.

Экс-начальник УГИБДД Свердловской области Юрий Демин будет похоронен 7 июня на Широкореченском кладбище. Об этом URA.RU сообщил начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Прощание с офицером состоится в церкви Ново-Тихвинского женского монастыря, что на улице Зеленая Роща, 1», — сообщил полковник Горелых, выразив соболезнования родными и близким легендарного силовика. Похороны пройдут 7 июня на Широкореченском кладбище, однако время прощания пока согласовывается. Юрий Демин погиб 4 июня, управ со строительных лесов в Верхней Сысерти. Следователи начали проверку инцидента, однако, по предварительной информации, смерть не криминальная.