В Свердловской области простятся с погибшим экс-начальником УГИБДД Деминым

Экс-начальник УГИБДД Свердловской области Юрий Демин будет похоронен 7 июня на Широкореченском кладбище. Об этом URA.RU сообщил начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Прощание с офицером состоится в церкви Ново-Тихвинского женского монастыря, что на улице Зеленая Роща, 1», — сообщил полковник Горелых, выразив соболезнования родными и близким легендарного силовика. Похороны пройдут 7 июня на Широкореченском кладбище, однако время прощания пока согласовывается.
Юрий Демин погиб 4 июня, управ со строительных лесов в Верхней Сысерти. Следователи начали проверку инцидента, однако, по предварительной информации, смерть не криминальная.
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