В Свердловской области простятся с погибшим экс-начальником УГИБДД Деминым

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Пресс-конференция в ИТАР-ТАСС с Юрием Деминым. Екатеринбург, демин юрий
Юрий Демин погиб 4 июня, упав со строительных лесов Фото:

Экс-начальник УГИБДД Свердловской области Юрий Демин будет похоронен 7 июня на Широкореченском кладбище. Об этом URA.RU сообщил начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Прощание с офицером состоится в церкви Ново-Тихвинского женского монастыря, что на улице Зеленая Роща, 1», — сообщил полковник Горелых, выразив соболезнования родными и близким легендарного силовика. Похороны пройдут 7 июня на Широкореченском кладбище, однако время прощания пока согласовывается.

Юрий Демин погиб 4 июня, управ со строительных лесов в Верхней Сысерти. Следователи начали проверку инцидента, однако, по предварительной информации, смерть не криминальная.

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Экс-начальник УГИБДД Свердловской области Юрий Демин будет похоронен 7 июня на Широкореченском кладбище. Об этом URA.RU сообщил начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Прощание с офицером состоится в церкви Ново-Тихвинского женского монастыря, что на улице Зеленая Роща, 1», — сообщил полковник Горелых, выразив соболезнования родными и близким легендарного силовика. Похороны пройдут 7 июня на Широкореченском кладбище, однако время прощания пока согласовывается. Юрий Демин погиб 4 июня, управ со строительных лесов в Верхней Сысерти. Следователи начали проверку инцидента, однако, по предварительной информации, смерть не криминальная.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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