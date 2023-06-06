В Екатеринбурге трамваи водят слесари, перегонщики и «халтурщики»

В «Гортрансе» Екатеринбурга сложился дефицит водителей трамваев

06 июня 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге на трамвайных и троллейбусных маршрутах не хватает водителей и кондукторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дефицит кадров в екатеринбургском «Гортрансе» привел к тому, что управлять трамваями садятся слесари, перегонщики и водители, которые не числятся в штате, а подрабатывают на линиях. Об этом URA.RU рассказали два источника на транспортном предприятии. При этом официально в самой организации не подтвердили информацию. «Из-за острого кадрового дефицита трамваями иногда управляют слесари и перегонщики (люди, которые обеспечивают маневры вагонов внутри депо для обеспечения профилактических и ремонтных работ — прим. URA.RU). Это законно, ведь у них есть водительские права нужной категории, они прошли медосмотр, инструктажи, техучебу и стажировку на подвижном составе», — рассказал первый собеседник агентства. Второй источник также добавил, что слесари и перегонщики выходят на линию на законном основании, заключив с предприятием договор о совмещении. «Есть и такие люди, которые халтурят на вагонах, не работая в „Гортрансе“. Они не состоят в основном штате, а просто подрабатывают. Они тоже трудятся законно, имеют на руках все положенные документы. Совсем случайных людей за управлением нет», — уверил источник. Новость по теме В екатеринбургском «Гортрансе» признались в остром дефиците кадров Другое дело, по словам собеседника, что «халтурщики» менее ответственно относятся к работе. «Они более склонны нарушать скоростной режим, иногда норовят проскочить на красный, не пропускают пешеходов, говорят по телефону и так далее. Это все увеличивает риск возникновения ДТП, но при жестком кадровом голоде в „Гортрансе“ на такие вещи среди водителей-совместителей частенько закрывают глаза. Ведь если на него написать рапорт и лишить премии, то он плюнет и в следующем месяце вообще не выйдет на линию», — объясняет инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в «Гортранс». В приемной директора усомнились в возможности замены водителей слесарями и перегонщиками и рекомендовали обратиться к руководству службы движения. В отделе никто не ответил на звонок. Недоступен для общения оказался и директор «Гортранса» Сергей Нугаев. «У меня нет такой информации, вы из пальца высасываете. Все водители трамваев, троллейбусов и автобусов имеют удостоверения, без удостоверения их никто не допустит к вождению транспортных средств», — заявил корреспонденту заместитель генерального директора «Гортранса» Андрей Ившин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дефицит кадров в екатеринбургском «Гортрансе» привел к тому, что управлять трамваями садятся слесари, перегонщики и водители, которые не числятся в штате, а подрабатывают на линиях. Об этом URA.RU рассказали два источника на транспортном предприятии. При этом официально в самой организации не подтвердили информацию. «Из-за острого кадрового дефицита трамваями иногда управляют слесари и перегонщики (люди, которые обеспечивают маневры вагонов внутри депо для обеспечения профилактических и ремонтных работ — прим. URA.RU). Это законно, ведь у них есть водительские права нужной категории, они прошли медосмотр, инструктажи, техучебу и стажировку на подвижном составе», — рассказал первый собеседник агентства. Второй источник также добавил, что слесари и перегонщики выходят на линию на законном основании, заключив с предприятием договор о совмещении. «Есть и такие люди, которые халтурят на вагонах, не работая в „Гортрансе“. Они не состоят в основном штате, а просто подрабатывают. Они тоже трудятся законно, имеют на руках все положенные документы. Совсем случайных людей за управлением нет», — уверил источник. Другое дело, по словам собеседника, что «халтурщики» менее ответственно относятся к работе. «Они более склонны нарушать скоростной режим, иногда норовят проскочить на красный, не пропускают пешеходов, говорят по телефону и так далее. Это все увеличивает риск возникновения ДТП, но при жестком кадровом голоде в „Гортрансе“ на такие вещи среди водителей-совместителей частенько закрывают глаза. Ведь если на него написать рапорт и лишить премии, то он плюнет и в следующем месяце вообще не выйдет на линию», — объясняет инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в «Гортранс». В приемной директора усомнились в возможности замены водителей слесарями и перегонщиками и рекомендовали обратиться к руководству службы движения. В отделе никто не ответил на звонок. Недоступен для общения оказался и директор «Гортранса» Сергей Нугаев. «У меня нет такой информации, вы из пальца высасываете. Все водители трамваев, троллейбусов и автобусов имеют удостоверения, без удостоверения их никто не допустит к вождению транспортных средств», — заявил корреспонденту заместитель генерального директора «Гортранса» Андрей Ившин.