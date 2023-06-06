06 июня 2023

Путин дал новое звание заместителю командующего ЦВО

Путин повысил до генерал-лейтенанта замкомандующего ЦВО Миннекаева
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о назначении 6 июня Фото:

Президент России Владимир Путин повысили до генерал-лейтенанта заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустама Миннекаева. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Миннекаеву Рустаму Сахибназаровича», — указано в документе. Указ подписан 6 июня.

В День Победы Миннекаев руководил парадом в Екатеринбурге из-за отсутствия генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Также он исполнял обязанности командующего ЦВО после отставки генерала Александра Лапина.

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Президент России Владимир Путин повысили до генерал-лейтенанта заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустама Миннекаева. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации. «Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Миннекаеву Рустаму Сахибназаровича», — указано в документе. Указ подписан 6 июня. В День Победы Миннекаев руководил парадом в Екатеринбурге из-за отсутствия генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Также он исполнял обязанности командующего ЦВО после отставки генерала Александра Лапина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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