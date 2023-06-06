Путин дал новое звание заместителю командующего ЦВО

Владимир Путин подписал указ о назначении 6 июня
Президент России Владимир Путин повысили до генерал-лейтенанта заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустама Миннекаева. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.
«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Миннекаеву Рустаму Сахибназаровича», — указано в документе. Указ подписан 6 июня.
В День Победы Миннекаев руководил парадом в Екатеринбурге из-за отсутствия генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Также он исполнял обязанности командующего ЦВО после отставки генерала Александра Лапина.
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