Парад Победы в Екатеринбурге пройдет без нового главкома ЦВО

Парадом Победы в Екатеринбурге будет командовать генерал Линьков

Екатеринбуржцы вместе со всей страной готовятся отметить 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Парад Победы в Екатеринбурге пройдет без нового главнокомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). В отсутствие генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева парадом будут руководить его зам генерал-майор Рустам Миннекаев и начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков. Об этом URA.RU сообщил источник в военном округе.

«Командующим Парадом будет генерал-майор Линьков, а принимающим — генерал-майор Миннекаев. Нового главнокомандующего войсками ЦВО Мордвичева на празднике в честь дня Победы не ожидается», — уточнил собеседник. За комментарием агентство обратилось в пресс-службу ЦВО. На момент публикации ответ не поступил.

Андрей Мордвичев был назначен на новую должность в феврале, став преемником генерал-полковника Александра Лапина. Экс-главнокомандующего ЦВО также не было на параде прошлого года: как следовало из информации в открытых источниках в мае 2022 года Лапин находился в зоне проведения спецоперации на Украине. Там же сейчас находится и Мордвичев.