Захарова: советы США всегда заканчиваются хаосом и кровавыми последствиями

07 июня 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что действия США опасны для Азиатско-Тихоокеанского региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Действия США создают хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Она отметила, что в регионе не было бы проблем без вмешательства США. «Если США будут накладывать свои лекала на другие регионы, перекраивать их, навязывая свою модель, это закончится, как всегда, плохо: дестабилизацией как минимум и кровавыми последствиями максимум. Это нарушает уклад, который сам себя обеспечивал, сам справлялся. То, что США делают в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас — как они сами говорят, экспорт демократии, а на самом деле поставка хаоса», — заявила она на брифинге. Трансляция идет на YouTube-канале ведомства. По ее словам, страны Азиатско-Тихоокеанского региона сами могли решать свои проблемы без вмешательства США. «Если бы США сами не лезли туда, вообще многих проблем не было бы», — заявила Захарова. Ранее американские конгрессмены предложили добавить Индию к так называемой НАТО+ , куда уже входят Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, сообщает Pravda.Ru. Члены НАТО+ не являются полноправными участниками Североатлантического альянса, а ограничиваются передачей разведданных и делятся военными технологиями.

Действия США создают хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Она отметила, что в регионе не было бы проблем без вмешательства США. «Если США будут накладывать свои лекала на другие регионы, перекраивать их, навязывая свою модель, это закончится, как всегда, плохо: дестабилизацией как минимум и кровавыми последствиями максимум. Это нарушает уклад, который сам себя обеспечивал, сам справлялся. То, что США делают в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас — как они сами говорят, экспорт демократии, а на самом деле поставка хаоса», — заявила она на брифинге. Трансляция идет на YouTube-канале ведомства. По ее словам, страны Азиатско-Тихоокеанского региона сами могли решать свои проблемы без вмешательства США. «Если бы США сами не лезли туда, вообще многих проблем не было бы», — заявила Захарова. Ранее американские конгрессмены предложили добавить Индию к так называемой НАТО+, куда уже входят Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, сообщает Pravda.Ru. Члены НАТО+ не являются полноправными участниками Североатлантического альянса, а ограничиваются передачей разведданных и делятся военными технологиями.