В МИД РФ заявили о новой масштабной провокации, которую готовит Киев

Киев может подорвать хранилище ядерных отходов в Харькове. Таким образом он планирует отвлечь внимание от своих неуспехов на фронте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, впоследствии в подрыве планируется обвинить Москву.
«Мы получаем сообщения о <…> грязных методах и планах <…> украинских функционеров. Из-за отсутствия военных успехов Киев рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. Впоследствии в ракетном ударе по атомному объекту планируется обвинить Москву», — сказала Захарова в ходе брифинга.
Захарова назвала подобные планы «абсолютной политической агонией киевского режима». «Не могут <…> признаться в том, что после продажи страны, народа и собственной истории — продали самих себя. Поэтому приступили к вот масштабным терактам и диверсиям», — подчеркнула она.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!