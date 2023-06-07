В МИД РФ заявили о новой масштабной провокации, которую готовит Киев

МИД РФ: Киев готовится подорвать хранилище ядерных отходов в Харькове
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Киев планирует замаскировать свой провал на фронте масштабными терактами, заявила Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев может подорвать хранилище ядерных отходов в Харькове. Таким образом он планирует отвлечь внимание от своих неуспехов на фронте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, впоследствии в подрыве планируется обвинить Москву.

«Мы получаем сообщения о <…> грязных методах и планах <…> украинских функционеров. Из-за отсутствия военных успехов Киев рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. Впоследствии в ракетном ударе по атомному объекту планируется обвинить Москву», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция ведется на youtube-канале МИД РФ.

Захарова назвала подобные планы «абсолютной политической агонией киевского режима». «Не могут <…> признаться в том, что после продажи страны, народа и собственной истории — продали самих себя. Поэтому приступили к вот масштабным терактам и диверсиям», — подчеркнула она.

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Киев может подорвать хранилище ядерных отходов в Харькове. Таким образом он планирует отвлечь внимание от своих неуспехов на фронте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, впоследствии в подрыве планируется обвинить Москву. «Мы получаем сообщения о <…> грязных методах и планах <…> украинских функционеров. Из-за отсутствия военных успехов Киев рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. Впоследствии в ракетном ударе по атомному объекту планируется обвинить Москву», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция ведется на youtube-канале МИД РФ. Захарова назвала подобные планы «абсолютной политической агонией киевского режима». «Не могут <…> признаться в том, что после продажи страны, народа и собственной истории — продали самих себя. Поэтому приступили к вот масштабным терактам и диверсиям», — подчеркнула она.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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