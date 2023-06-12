12 июня 2023
11 июня 2023

Свердловский город более чем на месяц останется без горячей воды

Администрация Заречного ГО: в южной части города отключат горячую воду с 20 июня по 28 июля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Водоснабжение. Москва, кран, смеситель, водоснабжение, горячая вода, коммуналка, водопровод
Южная часть Заречного останется без горячей воды с 20 июня по 28 июля Фото:

В городе Заречный (Свердловская область) отключат горячую воду в период с 20 июня по 28 июля. Об этом сообщили в администрации городского округа Заречный.

«В Южной части Заречного с 20 июня по 14 июля будет производится плановый ремонт котельной блока № 4 Белоярской АЭС. С 17 по 28 июля будет производиться плановый ремонт теплоисточников и тепловых сетей, для проведения которого выполняется остановка тепловой магистрали № 2 Белоярской АЭС», — рассказали на официальной странице администрации ГО Заречный «Вконтакте».

По мнению специалистов, объединить два ремонта в один временной промежуток невозможно. «Таким образом, отключение горячего водоснабжения в южной части Заречного нынешним летом будет выполнено в период с 20 июня по 28 июля. Белоярская АЭС совместно с теплосетевыми организациями города предпринимает все усилия по оптимизации сроков ремонтных работ», — заключили в администрации Заречного ГО.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Заречный (Свердловская область) отключат горячую воду в период с 20 июня по 28 июля. Об этом сообщили в администрации городского округа Заречный. «В Южной части Заречного с 20 июня по 14 июля будет производится плановый ремонт котельной блока № 4 Белоярской АЭС. С 17 по 28 июля будет производиться плановый ремонт теплоисточников и тепловых сетей, для проведения которого выполняется остановка тепловой магистрали № 2 Белоярской АЭС», — рассказали на официальной странице администрации ГО Заречный «Вконтакте». По мнению специалистов, объединить два ремонта в один временной промежуток невозможно. «Таким образом, отключение горячего водоснабжения в южной части Заречного нынешним летом будет выполнено в период с 20 июня по 28 июля. Белоярская АЭС совместно с теплосетевыми организациями города предпринимает все усилия по оптимизации сроков ремонтных работ», — заключили в администрации Заречного ГО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...