Свердловский город более чем на месяц останется без горячей воды

Администрация Заречного ГО: в южной части города отключат горячую воду с 20 июня по 28 июля

13 июня 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Южная часть Заречного останется без горячей воды с 20 июня по 28 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В городе Заречный (Свердловская область) отключат горячую воду в период с 20 июня по 28 июля. Об этом сообщили в администрации городского округа Заречный. «В Южной части Заречного с 20 июня по 14 июля будет производится плановый ремонт котельной блока № 4 Белоярской АЭС. С 17 по 28 июля будет производиться плановый ремонт теплоисточников и тепловых сетей, для проведения которого выполняется остановка тепловой магистрали № 2 Белоярской АЭС», — рассказали на официальной странице администрации ГО Заречный «Вконтакте». По мнению специалистов, объединить два ремонта в один временной промежуток невозможно. «Таким образом, отключение горячего водоснабжения в южной части Заречного нынешним летом будет выполнено в период с 20 июня по 28 июля. Белоярская АЭС совместно с теплосетевыми организациями города предпринимает все усилия по оптимизации сроков ремонтных работ», — заключили в администрации Заречного ГО.

В городе Заречный (Свердловская область) отключат горячую воду в период с 20 июня по 28 июля. Об этом сообщили в администрации городского округа Заречный. «В Южной части Заречного с 20 июня по 14 июля будет производится плановый ремонт котельной блока № 4 Белоярской АЭС. С 17 по 28 июля будет производиться плановый ремонт теплоисточников и тепловых сетей, для проведения которого выполняется остановка тепловой магистрали № 2 Белоярской АЭС», — рассказали на официальной странице администрации ГО Заречный «Вконтакте». По мнению специалистов, объединить два ремонта в один временной промежуток невозможно. «Таким образом, отключение горячего водоснабжения в южной части Заречного нынешним летом будет выполнено в период с 20 июня по 28 июля. Белоярская АЭС совместно с теплосетевыми организациями города предпринимает все усилия по оптимизации сроков ремонтных работ», — заключили в администрации Заречного ГО.