Растяжки с западными танками появились на полигоне в Чебаркуле. Фото

14 июня 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

Пособие появилось на полигоне в Чебаркуле Фото: Сергей Русанов © URA.RU На полигоне в Чебаркуле (Челябинская область) появились растяжки с уязвимыми местами фронтовой и боковой проекции танков Abrams (США) и Challenger (Великобритания). Об этом сообщает telegram-канал «Военный Осведомитель». «А ведь до начала боевых действий на Украине подобные пособия было практически не найти, а что было часто стыдливо пряталось. Теперь вот вспомнили с какой стороны был враг и приходится наверстывать упущенное», — отмечается в сообщении в telegram-канале. Ранее западные страны объявили о своем решении поставить танки на Украину. Речь шла про следующие танки: США — Abrams, Великобритания — Challenger, Германия — Leopard 2. Растяжки с Abrams и Challenger как раз и появились на полигоне в Чебаркуле. При этом эксперты отмечали, что российские танки имеют ряд преимуществ над зарубежной техникой. До начала боевых действий на Украине подобные пособия было практически не найти Фото с telegram-канала «Военный Осведомитель» танки с фронтовой и боковой проекции Фото с telegram-канала «Военный осведомитель»

На полигоне в Чебаркуле (Челябинская область) появились растяжки с уязвимыми местами фронтовой и боковой проекции танков Abrams (США) и Challenger (Великобритания). Об этом сообщает telegram-канал «Военный Осведомитель». «А ведь до начала боевых действий на Украине подобные пособия было практически не найти, а что было часто стыдливо пряталось. Теперь вот вспомнили с какой стороны был враг и приходится наверстывать упущенное», — отмечается в сообщении в telegram-канале. Ранее западные страны объявили о своем решении поставить танки на Украину. Речь шла про следующие танки: США — Abrams, Великобритания — Challenger, Германия — Leopard 2. Растяжки с Abrams и Challenger как раз и появились на полигоне в Чебаркуле. При этом эксперты отмечали, что российские танки имеют ряд преимуществ над зарубежной техникой.