13 июня 2023

Растяжки с западными танками появились на полигоне в Чебаркуле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, военный полигон, росгвардия, полигон пви
Пособие появилось на полигоне в Чебаркуле Фото:

На полигоне в Чебаркуле (Челябинская область) появились растяжки с уязвимыми местами фронтовой и боковой проекции танков Abrams (США) и Challenger (Великобритания). Об этом сообщает telegram-канал «Военный Осведомитель».

«А ведь до начала боевых действий на Украине подобные пособия было практически не найти, а что было часто стыдливо пряталось. Теперь вот вспомнили с какой стороны был враг и приходится наверстывать упущенное», — отмечается в сообщении в telegram-канале.

Ранее западные страны объявили о своем решении поставить танки на Украину. Речь шла про следующие танки: США — Abrams, Великобритания — Challenger, Германия — Leopard 2. Растяжки с Abrams и Challenger как раз и появились на полигоне в Чебаркуле. При этом эксперты отмечали, что российские танки имеют ряд преимуществ над зарубежной техникой.

До начала боевых действий на Украине подобные пособия было практически не найти
До начала боевых действий на Украине подобные пособия было практически не найти

танки с фронтовой и боковой проекции
танки с фронтовой и боковой проекции

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На полигоне в Чебаркуле (Челябинская область) появились растяжки с уязвимыми местами фронтовой и боковой проекции танков Abrams (США) и Challenger (Великобритания). Об этом сообщает telegram-канал «Военный Осведомитель». «А ведь до начала боевых действий на Украине подобные пособия было практически не найти, а что было часто стыдливо пряталось. Теперь вот вспомнили с какой стороны был враг и приходится наверстывать упущенное», — отмечается в сообщении в telegram-канале. Ранее западные страны объявили о своем решении поставить танки на Украину. Речь шла про следующие танки: США — Abrams, Великобритания — Challenger, Германия — Leopard 2. Растяжки с Abrams и Challenger как раз и появились на полигоне в Чебаркуле. При этом эксперты отмечали, что российские танки имеют ряд преимуществ над зарубежной техникой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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