Пермяка будут судить за сексуальное насилие над школьницей

14 июня 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Уголовное дело уже направлено в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Перми осудят по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю. «Уединившись в комнате с одной из присутствующих в доме девочек, обвиняемый совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера», — говорится на сайте Следкома. Ребенку на момент совершения преступления не исполнилось и четырнадцати лет. Во время совершения преступления пермяк находился у знакомых в гостях. Также там присутствовали и другие дети. Дело для рассмотрения по существу уже направлено в суд.

Жителя Перми осудят по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю. «Уединившись в комнате с одной из присутствующих в доме девочек, обвиняемый совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера», — говорится на сайте Следкома. Ребенку на момент совершения преступления не исполнилось и четырнадцати лет. Во время совершения преступления пермяк находился у знакомых в гостях. Также там присутствовали и другие дети. Дело для рассмотрения по существу уже направлено в суд.