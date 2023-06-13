Пермяка будут судить за сексуальное насилие над школьницей

Уголовное дело уже направлено в суд
Жителя Перми осудят по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю.
«Уединившись в комнате с одной из присутствующих в доме девочек, обвиняемый совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера», — говорится на сайте Следкома. Ребенку на момент совершения преступления не исполнилось и четырнадцати лет.
Во время совершения преступления пермяк находился у знакомых в гостях. Также там присутствовали и другие дети. Дело для рассмотрения по существу уже направлено в суд.
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