13 июня 2023

Пермяка будут судить за сексуальное насилие над школьницей

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Уголовное дело уже направлено в суд Фото:

Жителя Перми осудят по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю.

«Уединившись в комнате с одной из присутствующих в доме девочек, обвиняемый совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера», — говорится на сайте Следкома. Ребенку на момент совершения преступления не исполнилось и четырнадцати лет.

Во время совершения преступления пермяк находился у знакомых в гостях. Также там присутствовали и другие дети. Дело для рассмотрения по существу уже направлено в суд.

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Жителя Перми осудят по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю. «Уединившись в комнате с одной из присутствующих в доме девочек, обвиняемый совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера», — говорится на сайте Следкома. Ребенку на момент совершения преступления не исполнилось и четырнадцати лет. Во время совершения преступления пермяк находился у знакомых в гостях. Также там присутствовали и другие дети. Дело для рассмотрения по существу уже направлено в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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