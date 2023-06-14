14 июня 2023

Челябинского штурмовика не пустили пообедать в крымское кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, автомат калашникова, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
По мнению Якудзы, такие действия общепита сравнимы с предательством Фото:

Штурмовика из Челябинска Александра Воложанина, который участвует в спецоперации с позывным «Якудза», в Крыму не пустили пообедать в кафе. Об этом боец сообщил в соцсетях.

«Меня, „Якудзу“, в Севастополе не пустили в кафе пообедать из-за того, что я был в военной в форме. Мне они объяснили, что от меня исходит опасность. Я ругаться не стал, я миролюбивый, просто ушел обедать кафе, где пускают военных», — написал Воложанин.

По словам «Якудзы», он был сильно удивлен, так как первый раз приехал в Крым и не ожидал, что такое возможно. По его мнению, война с противником не так страшна, как война с предателями. На звонок URA.RU в севастопольском кафе не ответили.

Воложанин стал добровольцем СВО в мае 2022 года. После прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе он стал бойцом отряда Кадырова «Ахмат». В одном из боев «Якудза» получил серьезное ранение и потерял глаз.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Штурмовика из Челябинска Александра Воложанина, который участвует в спецоперации с позывным «Якудза», в Крыму не пустили пообедать в кафе. Об этом боец сообщил в соцсетях. «Меня, „Якудзу“, в Севастополе не пустили в кафе пообедать из-за того, что я был в военной в форме. Мне они объяснили, что от меня исходит опасность. Я ругаться не стал, я миролюбивый, просто ушел обедать кафе, где пускают военных», — написал Воложанин. По словам «Якудзы», он был сильно удивлен, так как первый раз приехал в Крым и не ожидал, что такое возможно. По его мнению, война с противником не так страшна, как война с предателями. На звонок URA.RU в севастопольском кафе не ответили. Воложанин стал добровольцем СВО в мае 2022 года. После прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе он стал бойцом отряда Кадырова «Ахмат». В одном из боев «Якудза» получил серьезное ранение и потерял глаз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...