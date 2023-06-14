Челябинского штурмовика не пустили пообедать в крымское кафе. Видео

15 июня 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

По мнению Якудзы, такие действия общепита сравнимы с предательством Фото: Сергей Русанов © URA.RU Штурмовика из Челябинска Александра Воложанина, который участвует в спецоперации с позывным «Якудза», в Крыму не пустили пообедать в кафе. Об этом боец сообщил в соцсетях. «Меня, „Якудзу“, в Севастополе не пустили в кафе пообедать из-за того, что я был в военной в форме. Мне они объяснили, что от меня исходит опасность. Я ругаться не стал, я миролюбивый, просто ушел обедать кафе, где пускают военных», — написал Воложанин. По словам «Якудзы», он был сильно удивлен, так как первый раз приехал в Крым и не ожидал, что такое возможно. По его мнению, война с противником не так страшна, как война с предателями. На звонок URA.RU в севастопольском кафе не ответили. Воложанин стал добровольцем СВО в мае 2022 года. После прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе он стал бойцом отряда Кадырова «Ахмат». В одном из боев «Якудза» получил серьезное ранение и потерял глаз.

Штурмовика из Челябинска Александра Воложанина, который участвует в спецоперации с позывным «Якудза», в Крыму не пустили пообедать в кафе. Об этом боец сообщил в соцсетях. «Меня, „Якудзу“, в Севастополе не пустили в кафе пообедать из-за того, что я был в военной в форме. Мне они объяснили, что от меня исходит опасность. Я ругаться не стал, я миролюбивый, просто ушел обедать кафе, где пускают военных», — написал Воложанин. По словам «Якудзы», он был сильно удивлен, так как первый раз приехал в Крым и не ожидал, что такое возможно. По его мнению, война с противником не так страшна, как война с предателями. На звонок URA.RU в севастопольском кафе не ответили. Воложанин стал добровольцем СВО в мае 2022 года. После прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе он стал бойцом отряда Кадырова «Ахмат». В одном из боев «Якудза» получил серьезное ранение и потерял глаз.