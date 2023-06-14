Челябинского контрактника осудили за вождение в пьяном виде

15 июня 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Контрактника осудили на 30 тысяч рублей и отобрали права Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Военнослужащего по контракту из Челябинской области осудили на 30 тысяч рублей за вождение в пьяном виде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, также у него отобрали водительские права. «Рядовой был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что инцидент произошел в апреле на автодороге Магнитогорск-Белорецк-Стерлитамак. Контрактник управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения. При этом его действия не содержали уголовно наказуемого деяния. Ранее другого челябинского военного осудили на 35 тысяч рублей за подделку документов. На протяжении нескольких лети он водил автомобиль по фальшивому водительскому удостоверению.

Военнослужащего по контракту из Челябинской области осудили на 30 тысяч рублей за вождение в пьяном виде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, также у него отобрали водительские права. «Рядовой был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что инцидент произошел в апреле на автодороге Магнитогорск-Белорецк-Стерлитамак. Контрактник управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения. При этом его действия не содержали уголовно наказуемого деяния. Ранее другого челябинского военного осудили на 35 тысяч рублей за подделку документов. На протяжении нескольких лети он водил автомобиль по фальшивому водительскому удостоверению.