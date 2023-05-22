Челябинского военного осудили за поддельные документы

23 мая 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Военный четыре года ездил с поддельными документами Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области военнослужащего осудили за езду по поддельным водительским документам. Согласно данным Челябинского гарнизонного военного суда, контрактнику удавалось четыре года скрывать факт подделки. «В 2018 году военнослужащий приобрел поддельное водительское удостоверение со своей фотографией, но с данными из водительского удостоверения своего брата. В декабре 2022 года военнослужащий был остановлен инспектором ДПС. В ходе проверки выявлены признаки подделки, удостоверение было изъято», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что суд признал военнослужащего виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 35 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

В Челябинской области военнослужащего осудили за езду по поддельным водительским документам. Согласно данным Челябинского гарнизонного военного суда, контрактнику удавалось четыре года скрывать факт подделки. «В 2018 году военнослужащий приобрел поддельное водительское удостоверение со своей фотографией, но с данными из водительского удостоверения своего брата. В декабре 2022 года военнослужащий был остановлен инспектором ДПС. В ходе проверки выявлены признаки подделки, удостоверение было изъято», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что суд признал военнослужащего виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 35 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.