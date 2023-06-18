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В Челябинске свои старые квартиры оставили 63 человека

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске 31 многодетной семье выдали земельные участки бесплатно Фото:

В Челябинске с начала 2023 из аварийного жилья выехали 63 человека, 31 многодетная семья получила земельные участки бесплатно. Об этом на аппаратном совещании 19 июня рассказала мэру Наталье Котовой замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В Челябинске были расселены из ветхо-аварийных домов 63 человека, 24 семьи. Площадь расселения составила 845,8 квадратных метров. Идет работа по переселению еще шести челябинских семей. Также в 2023 году 31 многодетной семье в Челябинске были безвозмездно предоставлены земельные участки», — рассказала Рыльская.

На аппаратном совещании Котова подчеркнула особую важность проведения работ по ветхо-аварийному жилью в Челябинске. В связи с этим мэр на этой неделе планирует собрать совещание по поводу потенциально интересных территорий для проектов о комплексном развитии территорий, на которых находятся аварийные дома.

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В Челябинске с начала 2023 из аварийного жилья выехали 63 человека, 31 многодетная семья получила земельные участки бесплатно. Об этом на аппаратном совещании 19 июня рассказала мэру Наталье Котовой замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В Челябинске были расселены из ветхо-аварийных домов 63 человека, 24 семьи. Площадь расселения составила 845,8 квадратных метров. Идет работа по переселению еще шести челябинских семей. Также в 2023 году 31 многодетной семье в Челябинске были безвозмездно предоставлены земельные участки», — рассказала Рыльская. На аппаратном совещании Котова подчеркнула особую важность проведения работ по ветхо-аварийному жилью в Челябинске. В связи с этим мэр на этой неделе планирует собрать совещание по поводу потенциально интересных территорий для проектов о комплексном развитии территорий, на которых находятся аварийные дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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