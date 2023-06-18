Свердловский депутат скрыл свои доходы и остался без мандата

Депутат из Кушвы лишился полномочий из-за сокрытия дохода Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кушве (Свердловская область) по иску прокурора досрочно прекращены полномочия депутата гордумы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Депутатом думы Кушвинского городского округа (ГО) представлены недостоверные сведения о полученном доходе, а также о доходе своей супруги. Сокрыты сведения о получении им и его супругой дивидендов от участия в юридическом лице, а также сведения о счетах в банке», — сказано в сообщении.

Свердловская прокуратура внесла представление в думу Кушвинского ГО об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. После чего на депутата наложили меры ответственности в виде запрета занимать должности в гордуме. Он попытался оспорить это решение, но все же лишился поста.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Алексей Коробейников досрочно сложил полномочия в парламенте. Решение о добровольном отказе от мандата принималось на общем заседании.