Мэру Екатеринбурга пришлось загладить перед VIP-гостями ошибки подчиненных. Фото

22 июня 2023 в 21:49 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов был занят форумом почти весь день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прием главы Екатеринбурга Алексея Орлова в первый день кремлевского форума городов трудовой доблести получил неожиданную подоплеку: пришлось сглаживать недовольство некоторых VIP-гостей. Оно, по данным URA.RU, накопилось еще утром — сразу после идеально прошедшей церемонии открытия огромной стелы, когда всех собирали в ККТ «Космос». Корреспондент URA.RU стал свидетелем, как перед началом пленарной сессии сразу трое мужчин в пиджаках со значками — символами городских администраций ругали организаторов из-за проблем с логистикой. Различные трудности, говорят, были и после «Космоса», когда гости начали перемещаться по всему городу. Хотя, например, глава Горловки Иван Приходько заявил агентству, что ему все понравилось. Довольными весь день выглядели мэры Тюмени Руслан Кухарук и Нижнего Тагила Владислав Пинаев. С ними Орлов и зашел в зал на 50-м этаже башни «Исеть». Словно ощущая некоторый осадок, со всеми гостями он постарался быть максимально приветливым, подошел к каждому столу, принял подарки от Кухарука (небольшой элемент стелы в Тюмени) и делегации из Кирова (дымковская игрушка). «Я хотел бы всех еще раз поприветствовать в Екатеринбурге, всем пожелать хорошего вечера, всем сказать спасибо, что вы нашли время и возможность приехать в наш город, разделить с нами радость открытия знакового объекта. Завтра нас ждет еще один плодотворный, интересный день», — анонсировал мэр. Для рядовых гостей, без «почетного» статуса, организовали культурную программу в городских театрах. Прием прошел на 50-м этаже «Исети» Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прием главы Екатеринбурга Алексея Орлова в первый день кремлевского форума городов трудовой доблести получил неожиданную подоплеку: пришлось сглаживать недовольство некоторых VIP-гостей. Оно, по данным URA.RU, накопилось еще утром — сразу после идеально прошедшей церемонии открытия огромной стелы, когда всех собирали в ККТ «Космос». Корреспондент URA.RU стал свидетелем, как перед началом пленарной сессии сразу трое мужчин в пиджаках со значками — символами городских администраций ругали организаторов из-за проблем с логистикой. Различные трудности, говорят, были и после «Космоса», когда гости начали перемещаться по всему городу. Хотя, например, глава Горловки Иван Приходько заявил агентству, что ему все понравилось. Довольными весь день выглядели мэры Тюмени Руслан Кухарук и Нижнего Тагила Владислав Пинаев. С ними Орлов и зашел в зал на 50-м этаже башни «Исеть». Словно ощущая некоторый осадок, со всеми гостями он постарался быть максимально приветливым, подошел к каждому столу, принял подарки от Кухарука (небольшой элемент стелы в Тюмени) и делегации из Кирова (дымковская игрушка). «Я хотел бы всех еще раз поприветствовать в Екатеринбурге, всем пожелать хорошего вечера, всем сказать спасибо, что вы нашли время и возможность приехать в наш город, разделить с нами радость открытия знакового объекта. Завтра нас ждет еще один плодотворный, интересный день», — анонсировал мэр. Для рядовых гостей, без «почетного» статуса, организовали культурную программу в городских театрах.