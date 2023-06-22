Из Сургута в зону СВО отправилась группа добровольцев. Видео

23 июня 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Добровольцы сначала отправятся проходить военную подготовку Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военкомат Сургута (ХМАО) отправил в зону проведения специальной военной операции очередную группу добровольцев. Проводить бойцов приехали родственники и общественники, передает журналист URA.RU. «Решение отправиться в зону СВО принимал вместе с супругой и родителями. Родина зовет, значит, надо. О возможности подписать контракт с Министерством обороны узнал в городском военкомате. Позже друзья посоветовали именно в Сургуте контракт заключить. Это, по их словам, лучше, чем ехать в другие регионы. Есть льготы для семьи, плюс, если со мной что-то случится, ее не оставят в любом случае. Ну и материальное довольствие. Но деньги — не главное. В первую очередь я иду защищать Родину», — сообщил доброволец Сергей Ващерук. Из ХМАО добровольцы отправятся в части, где будут несколько недель проходить военную подготовку. Также их научат действовать в составе подразделения. Сами бойцы называют эту работу боевым слаживанием. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены Сургута подарили добровольцам СВО усиленную экипировку. Предприниматели закупили для земляков-добровольцев усиленные тактические шлемы и специальные аптечки.

Военкомат Сургута (ХМАО) отправил в зону проведения специальной военной операции очередную группу добровольцев. Проводить бойцов приехали родственники и общественники, передает журналист URA.RU. «Решение отправиться в зону СВО принимал вместе с супругой и родителями. Родина зовет, значит, надо. О возможности подписать контракт с Министерством обороны узнал в городском военкомате. Позже друзья посоветовали именно в Сургуте контракт заключить. Это, по их словам, лучше, чем ехать в другие регионы. Есть льготы для семьи, плюс, если со мной что-то случится, ее не оставят в любом случае. Ну и материальное довольствие. Но деньги — не главное. В первую очередь я иду защищать Родину», — сообщил доброволец Сергей Ващерук. Из ХМАО добровольцы отправятся в части, где будут несколько недель проходить военную подготовку. Также их научат действовать в составе подразделения. Сами бойцы называют эту работу боевым слаживанием. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены Сургута подарили добровольцам СВО усиленную экипировку. Предприниматели закупили для земляков-добровольцев усиленные тактические шлемы и специальные аптечки.