22 июня 2023
21 июня 2023

Из Сургута в зону СВО отправилась группа добровольцев. Видео

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Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск, россия, сумка, добровольцы, мобилизация, сво, отправка мобилизованных, частичная мобилизация
Добровольцы сначала отправятся проходить военную подготовку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военкомат Сургута (ХМАО) отправил в зону проведения специальной военной операции очередную группу добровольцев. Проводить бойцов приехали родственники и общественники, передает журналист URA.RU.

«Решение отправиться в зону СВО принимал вместе с супругой и родителями. Родина зовет, значит, надо. О возможности подписать контракт с Министерством обороны узнал в городском военкомате. Позже друзья посоветовали именно в Сургуте контракт заключить. Это, по их словам, лучше, чем ехать в другие регионы. Есть льготы для семьи, плюс, если со мной что-то случится, ее не оставят в любом случае. Ну и материальное довольствие. Но деньги — не главное. В первую очередь я иду защищать Родину», — сообщил доброволец Сергей Ващерук.

Из ХМАО добровольцы отправятся в части, где будут несколько недель проходить военную подготовку. Также их научат действовать в составе подразделения. Сами бойцы называют эту работу боевым слаживанием.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены Сургута подарили добровольцам СВО усиленную экипировку. Предприниматели закупили для земляков-добровольцев усиленные тактические шлемы и специальные аптечки.

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Военкомат Сургута (ХМАО) отправил в зону проведения специальной военной операции очередную группу добровольцев. Проводить бойцов приехали родственники и общественники, передает журналист URA.RU. «Решение отправиться в зону СВО принимал вместе с супругой и родителями. Родина зовет, значит, надо. О возможности подписать контракт с Министерством обороны узнал в городском военкомате. Позже друзья посоветовали именно в Сургуте контракт заключить. Это, по их словам, лучше, чем ехать в другие регионы. Есть льготы для семьи, плюс, если со мной что-то случится, ее не оставят в любом случае. Ну и материальное довольствие. Но деньги — не главное. В первую очередь я иду защищать Родину», — сообщил доброволец Сергей Ващерук. Из ХМАО добровольцы отправятся в части, где будут несколько недель проходить военную подготовку. Также их научат действовать в составе подразделения. Сами бойцы называют эту работу боевым слаживанием. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены Сургута подарили добровольцам СВО усиленную экипировку. Предприниматели закупили для земляков-добровольцев усиленные тактические шлемы и специальные аптечки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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