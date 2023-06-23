Военнопленные ВСУ рассказали, как им прививали ненависть к русским

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, ВСУ, stock
Латвийские специалисты прививают ненависть к русскому народу, заявил военнопленный ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВСУ были насильственно мобилизованы и проходили военную подготовку в Латвии, где им прививали ненависть к русскому народу. Об этом рассказал украинский военнопленный.

«Специалисты из Латвии насаждали нам человеконенавистническую идеологию и ненависть к русскому народу», — передает слова пленного ВСУ telegram-канал Минобороны РФ. Он добавил, что украинские солдаты были насильственно мобилизованы. Пленные также рассказали об отсутствии снабжения на передовой и призвали украинцев не соглашаться на мобилизацию и избегать участия в боевых действиях.

Ранее военнопленный украинской армии рассказал о методах ведения войны, к которым прибегает украинское командование. По словам военнослужащих, командование использует солдат, словно пушечное мясо.

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Военнослужащие ВСУ были насильственно мобилизованы и проходили военную подготовку в Латвии, где им прививали ненависть к русскому народу. Об этом рассказал украинский военнопленный. «Специалисты из Латвии насаждали нам человеконенавистническую идеологию и ненависть к русскому народу», — передает слова пленного ВСУ telegram-канал Минобороны РФ. Он добавил, что украинские солдаты были насильственно мобилизованы. Пленные также рассказали об отсутствии снабжения на передовой и призвали украинцев не соглашаться на мобилизацию и избегать участия в боевых действиях. Ранее военнопленный украинской армии рассказал о методах ведения войны, к которым прибегает украинское командование. По словам военнослужащих, командование использует солдат, словно пушечное мясо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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