Военнопленные ВСУ рассказали, как им прививали ненависть к русским

23 июня 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Латвийские специалисты прививают ненависть к русскому народу, заявил военнопленный ВСУ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ВСУ были насильственно мобилизованы и проходили военную подготовку в Латвии, где им прививали ненависть к русскому народу. Об этом рассказал украинский военнопленный. «Специалисты из Латвии насаждали нам человеконенавистническую идеологию и ненависть к русскому народу», — передает слова пленного ВСУ telegram-канал Минобороны РФ. Он добавил, что украинские солдаты были насильственно мобилизованы. Пленные также рассказали об отсутствии снабжения на передовой и призвали украинцев не соглашаться на мобилизацию и избегать участия в боевых действиях. Ранее военнопленный украинской армии рассказал о методах ведения войны, к которым прибегает украинское командование. По словам военнослужащих, командование использует солдат, словно пушечное мясо.

Военнослужащие ВСУ были насильственно мобилизованы и проходили военную подготовку в Латвии, где им прививали ненависть к русскому народу. Об этом рассказал украинский военнопленный. «Специалисты из Латвии насаждали нам человеконенавистническую идеологию и ненависть к русскому народу», — передает слова пленного ВСУ telegram-канал Минобороны РФ. Он добавил, что украинские солдаты были насильственно мобилизованы. Пленные также рассказали об отсутствии снабжения на передовой и призвали украинцев не соглашаться на мобилизацию и избегать участия в боевых действиях. Ранее военнопленный украинской армии рассказал о методах ведения войны, к которым прибегает украинское командование. По словам военнослужащих, командование использует солдат, словно пушечное мясо.