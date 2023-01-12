Пленные солдаты ВСУ рассказали о «дебильных» приказах командиров

Военнопленные ВСУ признались в жестокости и некомпетентности своих командиров

13 января 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

Пленные ВСУ сообщают о некомпетентности и жестокости своего командования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офицеры украинской армии регулярно проявляют свою некомпетентность и наплевательское отношение к солдатам, зачастую бросая их на поле боя. Об этом рассказали пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Здесь не то, что ожидали все. Присутствуют дебильные приказы. Кроме того, десять дней назад приняли ужесточенные меры к дезертирам и отказникам», — рассказал военнопленный ВСУ Сергей, запись разговора опубликовало Минобороны РФ в своем telegram-канале . По словам солдата, командиры отдавали им приказы, шансов выжить при исполнении которых практически нет. Бойцам ВСУ зачастую приходится действовать «на удачу». Ранее боец украинской армии рассказал о том, что командование ВСУ бросило часть своих солдат во время взятия Соледара. Другой боец ВСУ Игорь Бровко сообщил о коррупции, которая среди украинских офицеров процветала еще с 2016 года. Кроме того, согласно заявлению Бровко, расправы командиров над своими подчиненными носили регулярный характер. Поступают сообщения и от британских наемников, которые в зоне проведения спецоперации воюют на стороне армии Украины. Так наемник из Великобритании Шариф критикует снабжение ВСУ и отсутствие помощи раненным в бою, передает RT.

Офицеры украинской армии регулярно проявляют свою некомпетентность и наплевательское отношение к солдатам, зачастую бросая их на поле боя. Об этом рассказали пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Здесь не то, что ожидали все. Присутствуют дебильные приказы. Кроме того, десять дней назад приняли ужесточенные меры к дезертирам и отказникам», — рассказал военнопленный ВСУ Сергей, запись разговора опубликовало Минобороны РФ в своем telegram-канале. По словам солдата, командиры отдавали им приказы, шансов выжить при исполнении которых практически нет. Бойцам ВСУ зачастую приходится действовать «на удачу». Ранее боец украинской армии рассказал о том, что командование ВСУ бросило часть своих солдат во время взятия Соледара. Другой боец ВСУ Игорь Бровко сообщил о коррупции, которая среди украинских офицеров процветала еще с 2016 года. Кроме того, согласно заявлению Бровко, расправы командиров над своими подчиненными носили регулярный характер. Поступают сообщения и от британских наемников, которые в зоне проведения спецоперации воюют на стороне армии Украины. Так наемник из Великобритании Шариф критикует снабжение ВСУ и отсутствие помощи раненным в бою, передает RT.