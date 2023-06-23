Свердловский сенатор Шептий призвал к суровой каре над Пригожиным за его мятеж

24 июня 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Шептий назвал мятеж Пригожина преступным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер». Он назвал действия мятежников преступными и непатриотичными, а также призвал к суровой каре над его организаторами, в частности над основателем частной военной компании Евгением Пригожиным. «Как минимум непатриотично и не по-офицерски в этот период наносить удар в спину. Поступок Пригожина (главы ЧВК „Вагнер“ — примечание URA.RU) сегодня нельзя назвать никакими другими словами. От безответственных заявлений он перешел к преступным деяниям», — рассказал Шептий в интервью изданию «Абзац». Сенатор подчеркнул, что за изменой должно последовать серьезное наказание. «Сегодня мы должны быть едины как никогда. Президент был предельно откровенен и убедителен. А за измену и предательство должна последовать суровая кара», — сообщил Виктор Шептий Ранее URA.RU сообщало об обращении Владимира Путина в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Президент заявил об ударе частной военной компании в спину России. В связи с этим в Москве был введен режим контртеррористической операции. Против Пригожина также возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ (Вооруженный мятеж).

Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер». Он назвал действия мятежников преступными и непатриотичными, а также призвал к суровой каре над его организаторами, в частности над основателем частной военной компании Евгением Пригожиным. «Как минимум непатриотично и не по-офицерски в этот период наносить удар в спину. Поступок Пригожина (главы ЧВК „Вагнер“ — примечание URA.RU) сегодня нельзя назвать никакими другими словами. От безответственных заявлений он перешел к преступным деяниям», — рассказал Шептий в интервью изданию «Абзац». Сенатор подчеркнул, что за изменой должно последовать серьезное наказание. «Сегодня мы должны быть едины как никогда. Президент был предельно откровенен и убедителен. А за измену и предательство должна последовать суровая кара», — сообщил Виктор Шептий Ранее URA.RU сообщало об обращении Владимира Путина в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Президент заявил об ударе частной военной компании в спину России. В связи с этим в Москве был введен режим контртеррористической операции. Против Пригожина также возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ (Вооруженный мятеж).