Свердловский сенатор Шептий призвал к суровой каре над Пригожиным за его мятеж

Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер». Он назвал действия мятежников преступными и непатриотичными, а также призвал к суровой каре над его организаторами, в частности над основателем частной военной компании Евгением Пригожиным.
«Как минимум непатриотично и не по-офицерски в этот период наносить удар в спину. Поступок Пригожина (главы ЧВК „Вагнер“ — примечание URA.RU) сегодня нельзя назвать никакими другими словами. От безответственных заявлений он перешел к преступным деяниям», — рассказал Шептий в интервью изданию «Абзац».
Сенатор подчеркнул, что за изменой должно последовать серьезное наказание. «Сегодня мы должны быть едины как никогда. Президент был предельно откровенен и убедителен. А за измену и предательство должна последовать суровая кара», — сообщил Виктор Шептий
Ранее URA.RU сообщало об обращении Владимира Путина в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Президент заявил об ударе частной военной компании в спину России. В связи с этим в Москве был введен режим контртеррористической операции. Против Пригожина также возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ (Вооруженный мятеж).
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