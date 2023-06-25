25 июня 2023

В Екатеринбурге ночью обокрали секс-шоп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец магазина предварительно оценивает ущерб в более 100 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 25 июня обокрали секс-шоп «Нестыдно» на улице Малышева, 103/1. Информация об этом появилась в соцсети.

«Выломали стеклянные двери в магазин. За чуть меньше пяти минут они вынесли часть ассортимента. По словам владельца секс-шопа, брали товары без разбора и первым делом вломились в зону ресепшн в надежде найти наличные деньги. Почему-то потом они еще решили уничтожить компьютер и вынесли служебный телефон», — сообщили в telegram-канале «Квартал миллионеров».

Владелец магазина предварительно оценивает ущерб в более 100 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ограбил офис «Россельхозбанка» на улице Чайковского. Грабитель, угрожая пистолетом сотруднице офиса, похитил рубли, валюту и монеты из драгоценных металлов.

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В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 25 июня обокрали секс-шоп «Нестыдно» на улице Малышева, 103/1. Информация об этом появилась в соцсети. «Выломали стеклянные двери в магазин. За чуть меньше пяти минут они вынесли часть ассортимента. По словам владельца секс-шопа, брали товары без разбора и первым делом вломились в зону ресепшн в надежде найти наличные деньги. Почему-то потом они еще решили уничтожить компьютер и вынесли служебный телефон», — сообщили в telegram-канале «Квартал миллионеров». Владелец магазина предварительно оценивает ущерб в более 100 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ограбил офис «Россельхозбанка» на улице Чайковского. Грабитель, угрожая пистолетом сотруднице офиса, похитил рубли, валюту и монеты из драгоценных металлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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