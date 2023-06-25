В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 25 июня обокрали секс-шоп «Нестыдно» на улице Малышева, 103/1. Информация об этом появилась в соцсети.
«Выломали стеклянные двери в магазин. За чуть меньше пяти минут они вынесли часть ассортимента. По словам владельца секс-шопа, брали товары без разбора и первым делом вломились в зону ресепшн в надежде найти наличные деньги. Почему-то потом они еще решили уничтожить компьютер и вынесли служебный телефон», — сообщили в telegram-канале «Квартал миллионеров».
Владелец магазина предварительно оценивает ущерб в более 100 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ограбил офис «Россельхозбанка» на улице Чайковского. Грабитель, угрожая пистолетом сотруднице офиса, похитил рубли, валюту и монеты из драгоценных металлов.
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