Владелец магазина предварительно оценивает ущерб в более 100 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестные в ночь на 25 июня обокрали секс-шоп «Нестыдно» на улице Малышева, 103/1. Информация об этом появилась в соцсети.

«Выломали стеклянные двери в магазин. За чуть меньше пяти минут они вынесли часть ассортимента. По словам владельца секс-шопа, брали товары без разбора и первым делом вломились в зону ресепшн в надежде найти наличные деньги. Почему-то потом они еще решили уничтожить компьютер и вынесли служебный телефон», — сообщили в telegram-канале «Квартал миллионеров».

Владелец магазина предварительно оценивает ущерб в более 100 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ограбил офис «Россельхозбанка» на улице Чайковского. Грабитель, угрожая пистолетом сотруднице офиса, похитил рубли, валюту и монеты из драгоценных металлов.

Фото: telegram-канал «Квартал миллионеров»