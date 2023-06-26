Режим КТО отменили в Воронежской области

Режим КТО был отменен в Воронежской области (архивное фото)
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
В Воронежской области отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявили в УФСБ
«Режим контртеррористической операции отменен в Воронежской области», — говорится в заявлении УФСБ. Ранее режим КТО вводился в регионе из-за мятежа Евгения Пригожина. Также КТО был отменен в Москве.
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