Режим КТО отменили в Воронежской области

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Режим КТО был отменен в Воронежской области (архивное фото) Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

В Воронежской области отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявили в УФСБ

«Режим контртеррористической операции отменен в Воронежской области», — говорится в заявлении УФСБ. Ранее режим КТО вводился в регионе из-за мятежа Евгения Пригожина. Также КТО был отменен в Москве.

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В Воронежской области отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявили в УФСБ «Режим контртеррористической операции отменен в Воронежской области», — говорится в заявлении УФСБ. Ранее режим КТО вводился в регионе из-за мятежа Евгения Пригожина. Также КТО был отменен в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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