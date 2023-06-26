В Москве отменили режим КТО

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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Ранее по приказу Собянина в Москве был введен режим КТО из-за мятежа Евгения Пригожина Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в Москве и Подмосковье. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Информацию подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Выпускной для школьников проведем 1 июля», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он поблагодарил москвичей за спокойствие и понимание. В УФСБ отметили, что режим отменен с 09:00 часов 26 июня 2023 года. В ведомстве отметили, что обстановка в регионе сейчас стабильная.

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Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в Москве и Подмосковье. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Информацию подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области. «Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Выпускной для школьников проведем 1 июля», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он поблагодарил москвичей за спокойствие и понимание. В УФСБ отметили, что режим отменен с 09:00 часов 26 июня 2023 года. В ведомстве отметили, что обстановка в регионе сейчас стабильная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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