Судебные приставы спасли собак, которых екатеринбурженка довела до предсмертного состояния

27 июня 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Собак отправили в ветеринарную клинику для лечения и восстановления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судебные приставы Екатеринбурга обнаружили в квартире должницы собак, которые находились в крайне тяжелом физическом состоянии. Животных отправили на лечение. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области. «Судебные приставы Верх-Исетского районного отделения Екатеринбурга спасли двух щенков и двух взрослых собак породы питбуль от гибели», — рассказали в областном ГУФССП. Их обнаружили в квартире должницы. По словам ведомства, жилое помещение на улице Опалихинской когда-то было предоставлено маме женщины по социальному найму, но екатеринбурженка вверила ее дочери. Должница приватизировала ее, продала, но выезжать не торопилась, тогда новый собственник обратился в суд. «Решением суда гражданка, реализовавшая свою квартиру, должна ее освободить. Возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебный пристав-исполнитель принял весь комплекс мер, направленных на исполнение решения суда, однако женщина уклонялась от исполнения решения суда, в связи с чем выселение осуществлялось в принудительном порядке», — пояснили приставы. Когда представители ГУФССП вскрыли дверь, то обнаружили, что женщины там нет, но находятся четыре изможденных собаки породы питбуль: два щенка и две взрослые собаки. «В квартире не было воды и корма. Животные не передвигались, не реагировали на людей, находились в крайне тяжелом физическом состоянии. В квартире был беспорядок, собак не выводили на улицу. Щенки лежали на лавке на кухне, а взрослые собаки во встроенном шкафу на полке», — заявили в пресс-службе. Собак отправили в ветеринарную клинику для лечения и восстановления. Сейчас квартира освобождена, а расходы на обследование, лечение и содержание животных будут взысканы с должницы в судебном порядке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судебные приставы Екатеринбурга обнаружили в квартире должницы собак, которые находились в крайне тяжелом физическом состоянии. Животных отправили на лечение. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области. «Судебные приставы Верх-Исетского районного отделения Екатеринбурга спасли двух щенков и двух взрослых собак породы питбуль от гибели», — рассказали в областном ГУФССП. Их обнаружили в квартире должницы. По словам ведомства, жилое помещение на улице Опалихинской когда-то было предоставлено маме женщины по социальному найму, но екатеринбурженка вверила ее дочери. Должница приватизировала ее, продала, но выезжать не торопилась, тогда новый собственник обратился в суд. «Решением суда гражданка, реализовавшая свою квартиру, должна ее освободить. Возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебный пристав-исполнитель принял весь комплекс мер, направленных на исполнение решения суда, однако женщина уклонялась от исполнения решения суда, в связи с чем выселение осуществлялось в принудительном порядке», — пояснили приставы. Когда представители ГУФССП вскрыли дверь, то обнаружили, что женщины там нет, но находятся четыре изможденных собаки породы питбуль: два щенка и две взрослые собаки. «В квартире не было воды и корма. Животные не передвигались, не реагировали на людей, находились в крайне тяжелом физическом состоянии. В квартире был беспорядок, собак не выводили на улицу. Щенки лежали на лавке на кухне, а взрослые собаки во встроенном шкафу на полке», — заявили в пресс-службе. Собак отправили в ветеринарную клинику для лечения и восстановления. Сейчас квартира освобождена, а расходы на обследование, лечение и содержание животных будут взысканы с должницы в судебном порядке.