В Екатеринбурге выросли цены на вторичное жилье и новостройки

Новостройки и квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга выросли в цене за последний год до 120 тысяч и 111 тысяч рублей. Также выросла средняя арендная ставка жилья до 24 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.
С 30 июня 2022 года по 15 июня 2023 года в столице Урала средняя стоимость квартир в новостройках выросла со 118,2 тысячи до 120,8 тысяч рублей (+2,15%). За тот же период времени подорожало жилье на вторичном рынке со 101,7 тысяч до 111,2 тысячи рублей (+9%).
В Екатеринбурге подорожала и стоимость аренды квартир на вторичке. 30 июня 2022 года аналитики зафиксировали цену в 22,1 тысячи рублей за месяц, а 15 июня 2023 года — 24,6 тысячи рублей (+10,16%).
Ранее URA.RU писало, что недвижимости в Екатеринбурге предрекли рост арендной ставки осенью 2023 года. Жилье под аренду может стать особенно дефицитным предложением на рынке.
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