В Екатеринбурге выросли цены на вторичное жилье и новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга. Екатеринбург, недвижимость, город, екатеринбург , новостройки, вид сверху
Помимо цен на жилье в Екатеринбурге подорожала их аренда Фото:

Новостройки и квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга выросли в цене за последний год до 120 тысяч и 111 тысяч рублей. Также выросла средняя арендная ставка жилья до 24 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

С 30 июня 2022 года по 15 июня 2023 года в столице Урала средняя стоимость квартир в новостройках выросла со 118,2 тысячи до 120,8 тысяч рублей (+2,15%). За тот же период времени подорожало жилье на вторичном рынке со 101,7 тысяч до 111,2 тысячи рублей (+9%).

В Екатеринбурге подорожала и стоимость аренды квартир на вторичке. 30 июня 2022 года аналитики зафиксировали цену в 22,1 тысячи рублей за месяц, а 15 июня 2023 года — 24,6 тысячи рублей (+10,16%).

Ранее URA.RU писало, что недвижимости в Екатеринбурге предрекли рост арендной ставки осенью 2023 года. Жилье под аренду может стать особенно дефицитным предложением на рынке.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новостройки и квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга выросли в цене за последний год до 120 тысяч и 111 тысяч рублей. Также выросла средняя арендная ставка жилья до 24 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. С 30 июня 2022 года по 15 июня 2023 года в столице Урала средняя стоимость квартир в новостройках выросла со 118,2 тысячи до 120,8 тысяч рублей (+2,15%). За тот же период времени подорожало жилье на вторичном рынке со 101,7 тысяч до 111,2 тысячи рублей (+9%). В Екатеринбурге подорожала и стоимость аренды квартир на вторичке. 30 июня 2022 года аналитики зафиксировали цену в 22,1 тысячи рублей за месяц, а 15 июня 2023 года — 24,6 тысячи рублей (+10,16%). Ранее URA.RU писало, что недвижимости в Екатеринбурге предрекли рост арендной ставки осенью 2023 года. Жилье под аренду может стать особенно дефицитным предложением на рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...