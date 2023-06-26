Военные лагеря для армии Пригожина начали строить в Беларуси

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
В Беларуси началось строительство военных лагерей ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Беларуси началось строительство лагерей для ЧВК «Вагнер». Стройка развернулась в Могилевской области.

«В Беларуси на территории Могилевской области началось строительство лагерей для ЧВК «Вагнер», — сообщает Readovka. Там добавили, что они будут находиться на расстоянии 200 километров от границы с Украиной, а также будут рассчитаны на группировку из восьми тысяч военнослужащих и иметь площадь 24 тысячи квадратных метров. Строительство должно быть завершено 27 июня.

Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начался ночью с 23 по 24 июня, после того, как он обвинил ВС РФ якобы в ударах по позициям его бойцов. Пригожин объявил о вооруженном мятеже, который был прекращен к вечеру 24 июня. Депутаты Госдумы на фоне мятежа выразили поддержку президенту России Владимиру Путину, передает РАПСИ. Частная армия дошла почти до Москвы, ей оставалось 200 километров. Президент Беларуси Александр Лукашенко переговорил с Пригожиным, который согласился прекратить восстание и получил гарантии того, что сможет уйти в Беларусь.

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В Беларуси началось строительство лагерей для ЧВК «Вагнер». Стройка развернулась в Могилевской области. «В Беларуси на территории Могилевской области началось строительство лагерей для ЧВК «Вагнер», — сообщает Readovka. Там добавили, что они будут находиться на расстоянии 200 километров от границы с Украиной, а также будут рассчитаны на группировку из восьми тысяч военнослужащих и иметь площадь 24 тысячи квадратных метров. Строительство должно быть завершено 27 июня. Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начался ночью с 23 по 24 июня, после того, как он обвинил ВС РФ якобы в ударах по позициям его бойцов. Пригожин объявил о вооруженном мятеже, который был прекращен к вечеру 24 июня. Депутаты Госдумы на фоне мятежа выразили поддержку президенту России Владимиру Путину, передает РАПСИ. Частная армия дошла почти до Москвы, ей оставалось 200 километров. Президент Беларуси Александр Лукашенко переговорил с Пригожиным, который согласился прекратить восстание и получил гарантии того, что сможет уйти в Беларусь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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