Бывший глава пермского ГУФСИН снова пытается выйти на свободу

28 июня 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Александр Соколов отбывает наказание в колонии за получение взяток Фото: Владимир Андреев © URA.RU Александр Соколов, который до 2014 года возглавлял ГУФСИН по Пермскому краю, а сейчас отбывает реальный срок за взятки, предпринял очередную попытку выйти на свободу. Он направил в суд новое ходатайство о замене лишения свободы на более мягкое наказание. «Багратионовский суд Калининградской области вновь рассмотрит ходатайство о смягчении наказания бывшего начальника краевого ГУФСИН Александра Соколова. Заседание назначено на 6 июля, рассматривать материалы будет судья Анжелина Новицкая», — сообщает «Коммерсант-Пермь». В 2018 году Александр Соколов был осужден на 12 лет колони за получение взяток. В 2012—2013 годах экс-глава краевого ГУФСИН получил от предпринимателя сертификаты на туристические путевки и коллекционные серебряные монеты. Также им был получен от замглавы сельского муниципалитета земельный участок площадью 0,5 га и стоимостью более 1,2 млн рублей. Соколов несколько раз подавал ходатайства о смягчении наказания, но против этого выступала прокуратура, позицию которой каждый раз поддерживал суд.

Александр Соколов, который до 2014 года возглавлял ГУФСИН по Пермскому краю, а сейчас отбывает реальный срок за взятки, предпринял очередную попытку выйти на свободу. Он направил в суд новое ходатайство о замене лишения свободы на более мягкое наказание. «Багратионовский суд Калининградской области вновь рассмотрит ходатайство о смягчении наказания бывшего начальника краевого ГУФСИН Александра Соколова. Заседание назначено на 6 июля, рассматривать материалы будет судья Анжелина Новицкая», — сообщает «Коммерсант-Пермь». В 2018 году Александр Соколов был осужден на 12 лет колони за получение взяток. В 2012—2013 годах экс-глава краевого ГУФСИН получил от предпринимателя сертификаты на туристические путевки и коллекционные серебряные монеты. Также им был получен от замглавы сельского муниципалитета земельный участок площадью 0,5 га и стоимостью более 1,2 млн рублей. Соколов несколько раз подавал ходатайства о смягчении наказания, но против этого выступала прокуратура, позицию которой каждый раз поддерживал суд.