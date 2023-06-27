27 июня 2023

Бывший глава пермского ГУФСИН снова пытается выйти на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Александр Соколов отбывает наказание в колонии за получение взяток Фото:

Александр Соколов, который до 2014 года возглавлял ГУФСИН по Пермскому краю, а сейчас отбывает реальный срок за взятки, предпринял очередную попытку выйти на свободу. Он направил в суд новое ходатайство о замене лишения свободы на более мягкое наказание.

«Багратионовский суд Калининградской области вновь рассмотрит ходатайство о смягчении наказания бывшего начальника краевого ГУФСИН Александра Соколова. Заседание назначено на 6 июля, рассматривать материалы будет судья Анжелина Новицкая», — сообщает «Коммерсант-Пермь».

В 2018 году Александр Соколов был осужден на 12 лет колони за получение взяток. В 2012—2013 годах экс-глава краевого ГУФСИН получил от предпринимателя сертификаты на туристические путевки и коллекционные серебряные монеты. Также им был получен от замглавы сельского муниципалитета земельный участок площадью 0,5 га и стоимостью более 1,2 млн рублей. Соколов несколько раз подавал ходатайства о смягчении наказания, но против этого выступала прокуратура, позицию которой каждый раз поддерживал суд.

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Александр Соколов, который до 2014 года возглавлял ГУФСИН по Пермскому краю, а сейчас отбывает реальный срок за взятки, предпринял очередную попытку выйти на свободу. Он направил в суд новое ходатайство о замене лишения свободы на более мягкое наказание. «Багратионовский суд Калининградской области вновь рассмотрит ходатайство о смягчении наказания бывшего начальника краевого ГУФСИН Александра Соколова. Заседание назначено на 6 июля, рассматривать материалы будет судья Анжелина Новицкая», — сообщает «Коммерсант-Пермь». В 2018 году Александр Соколов был осужден на 12 лет колони за получение взяток. В 2012—2013 годах экс-глава краевого ГУФСИН получил от предпринимателя сертификаты на туристические путевки и коллекционные серебряные монеты. Также им был получен от замглавы сельского муниципалитета земельный участок площадью 0,5 га и стоимостью более 1,2 млн рублей. Соколов несколько раз подавал ходатайства о смягчении наказания, но против этого выступала прокуратура, позицию которой каждый раз поддерживал суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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