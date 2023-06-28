28 июня 2023

«Известия»: высокоточный удар ВС РФ парализовал войска ВСУ

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, дым, транспорт, пожар, пути, жд, огонь, железная дорога, нефтебаза
Удары по нефтехранилищам со стороны войск России лишили ВСУ мобильности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины парализованы из-за нехватки топлива, поскольку армия РФ нанесла точные удары по складам с горючим для. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Украинские формирования начинают испытывать проблемы с поставкой топлива. За последние дни из-за нехватки горючего противник сократил использование всех типов бронетехники», — цитируют слова источника «Известия». Дефицит горючего, пишет издание, не позволяет ВСУ перебрасывать подкрепления к линии боевого соприкосновения.

Ранее российская авиация нанесла удары по топливным объектам ВСУ. В результате атаки были поражены объекты хранения топлива и нефтепереработки, что использовались для обеспечения группировки украинских солдат в Донецкой и Луганской народных республиках, передает МК.

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Вооруженные силы Украины парализованы из-за нехватки топлива, поскольку армия РФ нанесла точные удары по складам с горючим для. Об этом сообщил осведомленный источник. «Украинские формирования начинают испытывать проблемы с поставкой топлива. За последние дни из-за нехватки горючего противник сократил использование всех типов бронетехники», — цитируют слова источника «Известия». Дефицит горючего, пишет издание, не позволяет ВСУ перебрасывать подкрепления к линии боевого соприкосновения. Ранее российская авиация нанесла удары по топливным объектам ВСУ. В результате атаки были поражены объекты хранения топлива и нефтепереработки, что использовались для обеспечения группировки украинских солдат в Донецкой и Луганской народных республиках, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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