«Известия»: высокоточный удар ВС РФ парализовал войска ВСУ

Вооруженные силы Украины парализованы из-за нехватки топлива, поскольку армия РФ нанесла точные удары по складам с горючим для. Об этом сообщил осведомленный источник.
«Украинские формирования начинают испытывать проблемы с поставкой топлива. За последние дни из-за нехватки горючего противник сократил использование всех типов бронетехники», — цитируют слова источника «Известия». Дефицит горючего, пишет издание, не позволяет ВСУ перебрасывать подкрепления к линии боевого соприкосновения.
Ранее российская авиация нанесла удары по топливным объектам ВСУ. В результате атаки были поражены объекты хранения топлива и нефтепереработки, что использовались для обеспечения группировки украинских солдат в Донецкой и Луганской народных республиках, передает
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