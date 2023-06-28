Возле детского сада в Челябинске задержали неадекватного мужчину

29 июня 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

На тревожный вызов из детского сада выехали сотрудники Росгвардии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске возле детского сада сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который неадекватно себя вел. Об этом URA.RU сообщили 29 июня в пресс-службе ведомства. «Росгвардейцы выехали на срабатывание тревожной кнопки в детском саду. На месте они обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно. Сначала он сказал, что в садике у него находится дочь. Затем сын, потом двое детей. Мужчина путался в показаниях. Его задержали и передали в полицию», — уточнили в пресс-службе. Задержанным оказался 46-летним жителем Челябинска. Ему вызвали скорую помощь. Медики подтвердили, что мужчине необходима госпитализация в психоневрологическую больницу.

В Челябинске возле детского сада сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который неадекватно себя вел. Об этом URA.RU сообщили 29 июня в пресс-службе ведомства. «Росгвардейцы выехали на срабатывание тревожной кнопки в детском саду. На месте они обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно. Сначала он сказал, что в садике у него находится дочь. Затем сын, потом двое детей. Мужчина путался в показаниях. Его задержали и передали в полицию», — уточнили в пресс-службе. Задержанным оказался 46-летним жителем Челябинска. Ему вызвали скорую помощь. Медики подтвердили, что мужчине необходима госпитализация в психоневрологическую больницу.