28 июня 2023

Возле детского сада в Челябинске задержали неадекватного мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, росгвардия, вневедомственная охрана
На тревожный вызов из детского сада выехали сотрудники Росгвардии Фото:

В Челябинске возле детского сада сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который неадекватно себя вел. Об этом URA.RU сообщили 29 июня в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцы выехали на срабатывание тревожной кнопки в детском саду. На месте они обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно. Сначала он сказал, что в садике у него находится дочь. Затем сын, потом двое детей. Мужчина путался в показаниях. Его задержали и передали в полицию», — уточнили в пресс-службе.

Задержанным оказался 46-летним жителем Челябинска. Ему вызвали скорую помощь. Медики подтвердили, что мужчине необходима госпитализация в психоневрологическую больницу.

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В Челябинске возле детского сада сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который неадекватно себя вел. Об этом URA.RU сообщили 29 июня в пресс-службе ведомства. «Росгвардейцы выехали на срабатывание тревожной кнопки в детском саду. На месте они обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно. Сначала он сказал, что в садике у него находится дочь. Затем сын, потом двое детей. Мужчина путался в показаниях. Его задержали и передали в полицию», — уточнили в пресс-службе. Задержанным оказался 46-летним жителем Челябинска. Ему вызвали скорую помощь. Медики подтвердили, что мужчине необходима госпитализация в психоневрологическую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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