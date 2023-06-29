Губернатор Махонин предложил переименовать площадь Карла Маркса в Перми

29 июня 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

На площади установят памятный знак «Город трудовой доблести» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил сменить название площади Карла Маркса в Перми. Осенью на ней установят стелу «Город трудовой доблести». Именно так, по его словам, должна именоваться площадь. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 29 июня. «Нам надо до 1 октября на площади Карла Маркса — пока еще площадь с таким названием у нас есть — сделать стеллу „Город трудовой доблести“. Хотя по справедливости эта площадь должна называться „Площадь трудовой доблести“», — считает Дмитрий Махонин. Власти, по его словам, намерены обсудить этот вопрос с жителями и рассмотреть на заседаниях городского Совета по топонимике. Реконструкция ул. Сибирской, в конце которой расположена площадь Карла Макрса, закончится в июле 2023 года. Ранее губернатор анонсировал комплексное благоустройство ул. Мира.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил сменить название площади Карла Маркса в Перми. Осенью на ней установят стелу «Город трудовой доблести». Именно так, по его словам, должна именоваться площадь. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 29 июня. «Нам надо до 1 октября на площади Карла Маркса — пока еще площадь с таким названием у нас есть — сделать стеллу „Город трудовой доблести“. Хотя по справедливости эта площадь должна называться „Площадь трудовой доблести“», — считает Дмитрий Махонин. Власти, по его словам, намерены обсудить этот вопрос с жителями и рассмотреть на заседаниях городского Совета по топонимике. Реконструкция ул. Сибирской, в конце которой расположена площадь Карла Макрса, закончится в июле 2023 года. Ранее губернатор анонсировал комплексное благоустройство ул. Мира.