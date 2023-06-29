Губернатор Махонин предложил переименовать площадь Карла Маркса в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, площадь карла маркса
На площади установят памятный знак «Город трудовой доблести» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил сменить название площади Карла Маркса в Перми. Осенью на ней установят стелу «Город трудовой доблести». Именно так, по его словам, должна именоваться площадь. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 29 июня.

«Нам надо до 1 октября на площади Карла Маркса — пока еще площадь с таким названием у нас есть — сделать стеллу „Город трудовой доблести“. Хотя по справедливости эта площадь должна называться „Площадь трудовой доблести“», — считает Дмитрий Махонин.

Власти, по его словам, намерены обсудить этот вопрос с жителями и рассмотреть на заседаниях городского Совета по топонимике. Реконструкция ул. Сибирской, в конце которой расположена площадь Карла Макрса, закончится в июле 2023 года. Ранее губернатор анонсировал комплексное благоустройство ул. Мира.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил сменить название площади Карла Маркса в Перми. Осенью на ней установят стелу «Город трудовой доблести». Именно так, по его словам, должна именоваться площадь. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 29 июня. «Нам надо до 1 октября на площади Карла Маркса — пока еще площадь с таким названием у нас есть — сделать стеллу „Город трудовой доблести“. Хотя по справедливости эта площадь должна называться „Площадь трудовой доблести“», — считает Дмитрий Махонин. Власти, по его словам, намерены обсудить этот вопрос с жителями и рассмотреть на заседаниях городского Совета по топонимике. Реконструкция ул. Сибирской, в конце которой расположена площадь Карла Макрса, закончится в июле 2023 года. Ранее губернатор анонсировал комплексное благоустройство ул. Мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...