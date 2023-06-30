30 июня 2023

В свердловском городе крупный пожар охватил жилой дом. Видео

В Талице загорелся дом площадью 200 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
Площадь пожара составила 200 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Талице (Свердловская область) загорелся жилой дом площадью 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Сообщение о пожаре поступило в 4:27 утра 1 июля. На площади 200 квадратных метров сгорела кровля, повреждены: стены частного жилого дома, надворные постройки, автомобиль „Газель“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара участвовало 12 спасателей и четыре пожарные машины. Видео с места происшествия появилось в сообществе «Инцидент ТАЛИЦА | ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

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В Талице (Свердловская область) загорелся жилой дом площадью 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Сообщение о пожаре поступило в 4:27 утра 1 июля. На площади 200 квадратных метров сгорела кровля, повреждены: стены частного жилого дома, надворные постройки, автомобиль „Газель“», — сообщили в пресс-службе ведомства. В тушении пожара участвовало 12 спасателей и четыре пожарные машины. Видео с места происшествия появилось в сообществе «Инцидент ТАЛИЦА | ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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