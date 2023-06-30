Площадь пожара составила 200 квадратных метров (архивное фото)
В Талице (Свердловская область) загорелся жилой дом площадью 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Сообщение о пожаре поступило в 4:27 утра 1 июля. На площади 200 квадратных метров сгорела кровля, повреждены: стены частного жилого дома, надворные постройки, автомобиль „Газель“», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В тушении пожара участвовало 12 спасателей и четыре пожарные машины. Видео с места происшествия появилось в сообществе «Инцидент ТАЛИЦА | ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
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