Бастрыкин заинтересовался делом екатеринбуржца, получившего удар ножом во время защиты девушки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом чемпиона России по карате Андрея Филимонова, который защищал девушку от четырех мигрантов и получил удар ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Глава ведомства поручил представить доклад о совершении противоправных действий в ходе уличного конфликта в Свердловской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин поручил предоставить доклад исполняющему обязанности руководителя Следственного управления по Свердловской области Анатолию Надбитову.
Ранее URA.RU сообщало, что чемпион России по карате заступился за девушку, когда увидел, что ее в неизвестном направлении ведут четыре мигранта. Филимонов вмешался в происходящее, но получил удар ножом.
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