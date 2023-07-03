В Екатеринбурге водитель иномарки погиб, врезавшись в забор

В результате аварии екатеринбуржец скончался на месте происшествия
В Екатеринбурге водитель Mazda не справился с управлением и врезался в забор, в результате аварии мужчина погиб на месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Mazda не справился с управлением и допустил наезд на забор. В результате аварии 24-летний мужчина от полученных травм скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла в 2:44 4 июля возле дома на проспекте Космонавтов, 68. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и пристегиваться ремнями безопасности за рулем.
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