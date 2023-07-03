03 июля 2023

В Екатеринбурге водитель иномарки погиб, врезавшись в забор

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , спецтранспорт, скорая медицинская помощь
В результате аварии екатеринбуржец скончался на месте происшествия Фото:

В Екатеринбурге водитель Mazda не справился с управлением и врезался в забор, в результате аварии мужчина погиб на месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Mazda не справился с управлением и допустил наезд на забор. В результате аварии 24-летний мужчина от полученных травм скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла в 2:44 4 июля возле дома на проспекте Космонавтов, 68. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и пристегиваться ремнями безопасности за рулем.

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В Екатеринбурге водитель Mazda не справился с управлением и врезался в забор, в результате аварии мужчина погиб на месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Mazda не справился с управлением и допустил наезд на забор. В результате аварии 24-летний мужчина от полученных травм скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в 2:44 4 июля возле дома на проспекте Космонавтов, 68. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и пристегиваться ремнями безопасности за рулем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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