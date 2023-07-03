Депутат Госдумы Крашенинников заступился за Ельцин Центр

04 июля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Крашенинников входит в попечительский совет Ельцин Центра Фото: Московец Илья © URA.RU Прежде чем критиковать Ельцин Центр, стоит его посетить и понять, как он появился. Об этом корреспонденту URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Я рад тому обстоятельству, что вхожу в попечительский совет Ельцин Центра, потому что я с Борисом Николаевичем [Ельциным] работал много лет. Я читал, что идет проверка, но я не знаю, идет ли она юридически или нет. Ельцин Центр очень приличное заведение, здесь очень много интересного. Я считаю, что, прежде чем что-то критиковать, нужно понимать, что это такое и откуда взялось», — пояснил Крашенинников. Сегодня он представил в центре свою книгу «Сумерки Империи. Российское государство и право на рубеже веков». «Мы решили провести презентацию книги с тем, чтобы поддержать Ельцин Центр», — рассказал депутат Госдумы. В мае ЕЦ по заявлению депутата Госдумы, народного артист РФ Николая Бурляева проверяла прокуратура на признаки иноагента. Силовики не нашли в работе учреждения ничего подозрительного. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вступился за Ельцин Центр. Ранее на ЕЦ с критикой обрушивались режиссер Никита Михалкова, журналист Владимир Соловьев, рок-певица Юлия Чичерина, актриса Мария Шукшина, бард Александр Новиков и другие.

Прежде чем критиковать Ельцин Центр, стоит его посетить и понять, как он появился. Об этом корреспонденту URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Я рад тому обстоятельству, что вхожу в попечительский совет Ельцин Центра, потому что я с Борисом Николаевичем [Ельциным] работал много лет. Я читал, что идет проверка, но я не знаю, идет ли она юридически или нет. Ельцин Центр очень приличное заведение, здесь очень много интересного. Я считаю, что, прежде чем что-то критиковать, нужно понимать, что это такое и откуда взялось», — пояснил Крашенинников. Сегодня он представил в центре свою книгу «Сумерки Империи. Российское государство и право на рубеже веков». «Мы решили провести презентацию книги с тем, чтобы поддержать Ельцин Центр», — рассказал депутат Госдумы. В мае ЕЦ по заявлению депутата Госдумы, народного артист РФ Николая Бурляева проверяла прокуратура на признаки иноагента. Силовики не нашли в работе учреждения ничего подозрительного. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вступился за Ельцин Центр. Ранее на ЕЦ с критикой обрушивались режиссер Никита Михалкова, журналист Владимир Соловьев, рок-певица Юлия Чичерина, актриса Мария Шукшина, бард Александр Новиков и другие.