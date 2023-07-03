03 июля 2023

Депутат Госдумы Крашенинников заступился за Ельцин Центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Крашенинников презентует книгу «Сумерки Империи. Российское государство и право на рубеже веков». Екатеринбург, крашенинников павел
Крашенинников входит в попечительский совет Ельцин Центра Фото:

Прежде чем критиковать Ельцин Центр, стоит его посетить и понять, как он появился. Об этом корреспонденту URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Я рад тому обстоятельству, что вхожу в попечительский совет Ельцин Центра, потому что я с Борисом Николаевичем [Ельциным] работал много лет. Я читал, что идет проверка, но я не знаю, идет ли она юридически или нет. Ельцин Центр очень приличное заведение, здесь очень много интересного. Я считаю, что, прежде чем что-то критиковать, нужно понимать, что это такое и откуда взялось», — пояснил Крашенинников.

Сегодня он представил в центре свою книгу «Сумерки Империи. Российское государство и право на рубеже веков». «Мы решили провести презентацию книги с тем, чтобы поддержать Ельцин Центр», — рассказал депутат Госдумы.

В мае ЕЦ по заявлению депутата Госдумы, народного артист РФ Николая Бурляева проверяла прокуратура на признаки иноагента. Силовики не нашли в работе учреждения ничего подозрительного. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вступился за Ельцин Центр. Ранее на ЕЦ с критикой обрушивались режиссер Никита Михалкова, журналист Владимир Соловьев, рок-певица Юлия Чичерина, актриса Мария Шукшина, бард Александр Новиков и другие.

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Прежде чем критиковать Ельцин Центр, стоит его посетить и понять, как он появился. Об этом корреспонденту URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Я рад тому обстоятельству, что вхожу в попечительский совет Ельцин Центра, потому что я с Борисом Николаевичем [Ельциным] работал много лет. Я читал, что идет проверка, но я не знаю, идет ли она юридически или нет. Ельцин Центр очень приличное заведение, здесь очень много интересного. Я считаю, что, прежде чем что-то критиковать, нужно понимать, что это такое и откуда взялось», — пояснил Крашенинников. Сегодня он представил в центре свою книгу «Сумерки Империи. Российское государство и право на рубеже веков». «Мы решили провести презентацию книги с тем, чтобы поддержать Ельцин Центр», — рассказал депутат Госдумы. В мае ЕЦ по заявлению депутата Госдумы, народного артист РФ Николая Бурляева проверяла прокуратура на признаки иноагента. Силовики не нашли в работе учреждения ничего подозрительного. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вступился за Ельцин Центр. Ранее на ЕЦ с критикой обрушивались режиссер Никита Михалкова, журналист Владимир Соловьев, рок-певица Юлия Чичерина, актриса Мария Шукшина, бард Александр Новиков и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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