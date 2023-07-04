В Свердловской области подросток провалился в шестиметровый люк

В Краснотурьинске мальчик провалился в открытый люк, когда гулял с друзьями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Краснотурьинске (Свердловская область) 15-летний подросток провалился в открытый люк глубиной шесть метров. Выбраться оттуда он смог самостоятельно, прохожие вызвали молодому человеку скорую, рассказал его друг.

«В основном мы смотрели на дорогу, на машины. И тут бах, и Никита куда-то пропал. Только что был, и нет его. Оказалось, он провалился в колодец, ограждений здесь никаких не было», — рассказал друг пострадавшего изданию «Вечерний Краснотурьинск».

Из ямы подросток смог выбраться сам. Мужчина, который проходил мимо, вызвал скорую помощь. Ребенка госпитализировали, он находится в реанимации. По предварительным данным, у него сотрясение мозга и ушибы. По факту происшествия городская прокуратура уже начала проверку.