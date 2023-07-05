05 июля 2023

Свердловские волонтеры ищут мужчину, пропавшего в лесу. Фото

В лесу под Сысертью пропал 58-летний мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, туристы в лесу, пеший поход
Свердловчанин ушел в лес 5 июля, с тех пор местоположение мужчины неизвестно Фото:

Волонтеры совместно с полицией ищут 58-летнего Петра Зырянова, который ушел в лес под Сысертью (Свердловская область) и не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 174 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в камуфляжную ветровку, белую футболку, серые шорты и калоши», — рассказали на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Свердловчанин ушел в лес 5 июля, с тех пор местоположение мужчины неизвестно. Если вы видели Петра или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (953) 601-80-76.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры совместно с полицией ищут 58-летнего Петра Зырянова, который ушел в лес под Сысертью (Свердловская область) и не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 174 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в камуфляжную ветровку, белую футболку, серые шорты и калоши», — рассказали на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Свердловчанин ушел в лес 5 июля, с тех пор местоположение мужчины неизвестно. Если вы видели Петра или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (953) 601-80-76.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...