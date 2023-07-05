Свердловчанин ушел в лес 5 июля, с тех пор местоположение мужчины неизвестно
Волонтеры совместно с полицией ищут 58-летнего Петра Зырянова, который ушел в лес под Сысертью (Свердловская область) и не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 174 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в камуфляжную ветровку, белую футболку, серые шорты и калоши», — рассказали на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Свердловчанин ушел в лес 5 июля, с тех пор местоположение мужчины неизвестно. Если вы видели Петра или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (953) 601-80-76.
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